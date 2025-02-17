阿根廷總統發文助長「拉高出貨」？ 陷加密貨幣風波 反對派提彈劾

阿根廷總統米雷伊因在社群媒體X平台上推廣加密貨幣項目$LIBRA，引發政治風暴。（法新社）

2025/02/17 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因在社群媒體X平台上推廣加密貨幣項目$LIBRA，引發政治風暴。事件已促使總統府展開調查，並面臨反對派要求彈劾。

綜合外媒報導，米雷伊日前在X平台發文宣傳$LIBRA加密貨幣項目，聲稱該項目旨在「刺激阿根廷經濟增長，為小型企業和阿根廷企業家提供資金」。他在貼文中表示「世界想要投資阿根廷」，並附上相關網站連結。

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該加密貨幣在米雷伊發文後價格迅速飆升，市值一度達到約45億美元。然而，僅數小時後便暴跌至接近零。根據資本研究公司The Kobeissi Letter分析，在$LIBRA推出不久後，多個大型持幣者開始大量拋售，其中一位投資者在幣價高峰時套現超過400萬美元。

事件發生後，米雷伊刪除了相關貼文並道歉，稱他「不了解該項目的細節，在了解後，我決定不再繼續宣傳它」，他強調與這個「所謂的私人公司」並無任何關聯。

阿根廷總統府已宣布要求反貪辦公室（OA）介入調查，以確定包括總統在內的政府成員是否涉及不當行為。同時，總統府成立專門調查小組，緊急調查$LIBRA加密貨幣的發行及所有相關公司與個人。

反對派政治人物對此提出強烈批評。祖國聯盟（Union for the Homeland）表示將提出彈劾米雷伊的要求。議員桑托羅（Leandro Santoro）指出，這起醜聞令阿根廷在國際上蒙羞，必須啟動對總統的彈劾程序。前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）（Cristina Kirchner）更直指米雷伊是「加密貨幣詐騙者」。

加密貨幣專家及經濟學家質疑此案可能涉及內線交易。調查發現，該項目網站在事發前一天才註冊，而代幣則是在米雷伊發文前數分鐘才創建。有投資者在極低價位買入，並在高價時拋售，在短短兩小時內獲利數百萬美元，業界將此類操作稱為「拉高出貨」（rug pull）。

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