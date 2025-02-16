罕見現身！亞馬遜原始部落人走出雨林 隔天火速送回部落

一位來自亞馬遜雨林原始部落的年輕男子罕見現身於現代社會。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/02/16 20:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜雨林存在著許多原始部落，多數幾乎與外界完全斷絕聯繫。近日，一名原始部落的年輕男子罕見現身普魯斯河畔（Purus River）的一個村莊，引起廣泛關注。該名青年在與現代社會短暫接觸不到24小時後，已回到森林重返部落。

《美聯社》報導，當地時間12日傍晚約7點，位於巴西西南部的貝拉羅薩村（Bela Rosa）突然出現一名原始部落青年，現場影片顯示，這名年輕男子打赤腳、僅穿著一條簡單腰布，手中攜帶著兩根木柴，神情平靜且身體狀況看似良好。

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當地居民推測，他可能是在尋求火源，居民試圖向他解釋如何使用打火機，但溝通似乎未能成功。隨後巴西原住民事務機構（Funai）的工作人員迅速趕到現場，將該青年帶往附近設施進行初步健康檢查。

機構14日發表聲明指出，該青年已於13日下午自願返回森林回歸其部落。為了保障孤立部落不受外界疾病影響，Funai已派遣醫療團隊對其進行檢查，確定其是否接觸到對該族群免疫力低下的疾病。同時，相關部門也已加強監控，防止其他人接近這一孤立部落的所在地。

巴西政府一向秉持不主動與孤立原住民族群接觸的政策，並在保護區內設置嚴格的監控與保護措施，以保障這些族群免受現代世界的各種干擾與潛在威脅。

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