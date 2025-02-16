為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    罕見現身！亞馬遜原始部落人走出雨林 隔天火速送回部落

    一位來自亞馬遜雨林原始部落的年輕男子罕見現身於現代社會。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    一位來自亞馬遜雨林原始部落的年輕男子罕見現身於現代社會。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/02/16 20:27

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜雨林存在著許多原始部落，多數幾乎與外界完全斷絕聯繫。近日，一名原始部落的年輕男子罕見現身普魯斯河畔（Purus River）的一個村莊，引起廣泛關注。該名青年在與現代社會短暫接觸不到24小時後，已回到森林重返部落。

    《美聯社》報導，當地時間12日傍晚約7點，位於巴西西南部的貝拉羅薩村（Bela Rosa）突然出現一名原始部落青年，現場影片顯示，這名年輕男子打赤腳、僅穿著一條簡單腰布，手中攜帶著兩根木柴，神情平靜且身體狀況看似良好。

    當地居民推測，他可能是在尋求火源，居民試圖向他解釋如何使用打火機，但溝通似乎未能成功。隨後巴西原住民事務機構（Funai）的工作人員迅速趕到現場，將該青年帶往附近設施進行初步健康檢查。

    機構14日發表聲明指出，該青年已於13日下午自願返回森林回歸其部落。為了保障孤立部落不受外界疾病影響，Funai已派遣醫療團隊對其進行檢查，確定其是否接觸到對該族群免疫力低下的疾病。同時，相關部門也已加強監控，防止其他人接近這一孤立部落的所在地。

    巴西政府一向秉持不主動與孤立原住民族群接觸的政策，並在保護區內設置嚴格的監控與保護措施，以保障這些族群免受現代世界的各種干擾與潛在威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播