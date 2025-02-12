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    美阿拉巴馬州推動法案 兒童性侵犯可判處死刑

    美國阿拉巴馬州推動法案，允許對性侵12歲以下兒童的成年人判處死刑。阿拉巴馬州議會大樓示意圖。（路透）

    美國阿拉巴馬州推動法案，允許對性侵12歲以下兒童的成年人判處死刑。阿拉巴馬州議會大樓示意圖。（路透）

    2025/02/12 13:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州眾議院11日以86票對5票通過法案，允許對性侵12歲以下兒童的成年人判處死刑，之後將交由州內參議院表決，此舉被認為是為了要逼迫最高法院推翻兒童性侵犯死刑違憲的裁定。

    據《美聯社》報導，2008年，美聯邦最高法院大法官以5：4的票數做出裁決，認定兒童性侵犯若被判處死刑，就違反了美國憲法第八修正案，亦即不得施加超乎尋常的懲罰。

    不過，佛州、田納西州這2年來都通過法案，讓司法機關能對兒童性侵犯判死，還有其餘6州也有相關倡議。2023年，佛州檢方在新法的規定下，對1名性侵12歲以下未成年人的男子求處死刑，最終嫌犯被判無期徒刑。

    檢察官出身的阿拉巴馬州共和黨籍議員辛普森（Matt Simpson），是州內本次法案的提案人，他透露最終目標就是讓最高法院重新思考這是否違憲。

    辛普森說，性侵兒童是一般人所能犯下的最嚴重罪行，那麼就應該受到最嚴厲的懲罰；反對法案的阿拉巴馬州議員，則從道德上反對死刑，並對違憲法案表決通過感到疑惑，因為之後可能會引發法律糾紛。

    辛普森認為，如果有越來越多州加入兒童性侵犯可判死的行列，那麼最高法院大法官就不可能視若無睹，保守派先前曾透過類似策略，成功讓最高法院推翻保護婦女墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）。

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