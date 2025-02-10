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    俄國官媒：習近平5月將赴莫斯科出席「勝利日」慶典

    俄羅斯官媒10日證實，中國國家主席習近平已接受邀請，將赴俄出席勝利日慶祝活動。（路透資料照）

    俄羅斯官媒10日證實，中國國家主席習近平已接受邀請，將赴俄出席勝利日慶祝活動。（路透資料照）

    2025/02/10 14:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國營媒體《塔斯社》（TASS）10日證實，中國國家主席習近平已接受俄國官方邀請，將出席俄國慶祝二戰歐洲戰場擊敗納粹德國的「勝利日」（Victory Day）慶祝活動。

    據《路透》報導，莫斯科駐北京大使莫古洛夫（Igor Morgulov）說，「中國國家主席習近平已接受邀請，將出席5月9日在莫斯科舉行的勝利日80週年慶祝活動」。

    克里姆林宮去年12月表示，已邀請「多個國家」參加80週年慶典。

    二戰期間的德蘇戰爭在俄羅斯被稱為「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War），造成數千萬人死傷。每年5月9日是俄國官方「勝利日」，當天全國各地將舉辦多場盛大的慶祝活動。

    莫古洛夫提及，習近平也邀請俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）訪華，參加中國計劃於今年9月舉行的「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」80週年慶祝活動。

    普廷2022年2月曾訪問中國，並在數萬俄軍入侵烏克蘭前夕，宣布與中國建立「無上限」夥伴關係。2024年5月，普廷以壓倒性優勢連任後再次訪問北京，雙方共同迎接以反對美國政策為重點的中俄關係「新時代」。

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