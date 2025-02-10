驚！南韓蔚山化工廠油槽爆炸大火 一人重傷送醫一人死亡

南韓蔚山市一座化工廠今（10）日上午發生油槽爆炸並引發大火，造成兩名工人重傷，其中一人一度失去意識。（歐新社）

2025/02/10 14:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓蔚山市一座化工廠今（10）日上午發生油槽爆炸並引發大火，造成兩名工人重傷，其中一人因此慘死。事故現場濃煙直竄天際，遠在10公里外的市中心都能清楚看到，引發大規模消防救援行動。

根據《韓聯社》 報導，當地消防部門表示，事故發生於今早11時15分，地點位於蔚山蔚州郡溫山邑處容里的「United Terminal Korea（UTK）」液體化工品倉儲物流工廠。當時，兩名30多歲的工人正在一座油槽上方進行例行檢查，當他們打開人孔查看儲存量時，油槽突然發生猛烈爆炸。

請繼續往下閱讀...

這座油槽高14.6公尺、周長14.6公尺，總容量達2500立方公尺，爆炸發生時內部存有約1600立方公尺的高度易燃石油溶劑。事故導致黑煙迅速擴散，消防部門接獲20多起民眾報案，部分居民拍下遠方可見的濃煙畫面並上傳社群媒體，引發關注。

由於事故現場周邊還有4至5個存放潤滑油與生物柴油的油槽，恐引發連鎖爆炸，消防部門隨即發布「第二階段警報」，並緊急調派230多名消防員與44輛消防車趕赴現場。消防隊為壓制火勢，動用每分鐘可噴灑75000公升消防水的大容量放射砲全力灌救。

蔚州郡政府在事故發生25分鐘後發布災難安全警報簡訊，提醒民眾避開事故現場周邊道路。蔚山警察廳則派出交通警察，在現場進行交通管制與安全維護。經過近3小時奮力搶救，火勢終於在韓國當地時間下午2時19分（台灣時間下午1時19分）被完全撲滅。

UTK公司主要經營液體化學物質的儲存與輸送業務。兩名受傷工人已被緊急送醫，其中一人送醫後死亡；另一名工人雖傷勢嚴重，但院方表示無生命危險。事故的確切原因仍在調查中，相關單位正進一步釐清爆炸發生的具體情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法