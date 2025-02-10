泰勒絲現身超級盃遭噓爆！ 川普現身卻獲熱烈歡呼

美國流行樂天后泰勒絲（右）9日觀賞超級盃。（路透）

2025/02/10 14:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）9日前往觀看超級盃（Super Bowl LIX），卻在螢幕上亮相時，遭到現場觀眾噓聲伺候。而就在她之前，前總統川普現身時，卻贏得了觀眾的熱烈歡呼，形成鮮明對比。

這位流行天后現身於在紐奧良舉行的超級盃賽事，當巨型螢幕捕捉到泰勒絲的身影時，現場傳來了一陣響亮的噓聲。泰勒絲似乎對此並不習慣，臉上露出困惑與不安。

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泰勒絲是第二次現身超級盃，去年她也曾前往拉斯維加斯，為她的男友、堪薩斯酋長明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）加油。自上個賽季開始，許多美國國家美式足球聯盟（NFL）球迷就對轉播單位頻繁將泰勒絲的畫面呈現在螢幕上感到不滿。

除了泰勒絲之外，酋長隊在進場時，也同樣遭到了噓聲。泰勒絲做為凱爾西的「女友」，已成為酋長隊的代表性人物。然而，泰勒絲從小就是費城老鷹隊（Eagles）的球迷，直到她開始與凱爾西交往後，才改變了對球隊的支持。因此，這次她在紐奧良的反應，也被觀眾視為「背叛」而噓聲伺候。

更值得一提的是，在泰勒絲遭到噓聲之前，總統川普在螢幕上亮相時，卻贏得了現場觀眾的熱烈歡呼。川普與紐奧良聖徒隊（New Orleans Saints）老闆班森（Gayle Benson），以及他的女兒伊凡卡（Ivanka）一同觀看國歌演奏，也同樣贏得了觀眾的歡呼。

川普9日觀賞超級盃賽事提前離場，臨別不忘在自家社群發文嘲笑美國流行樂天后泰勒絲在場邊觀戰「被噓」，對比自己則獲得群眾熱烈掌聲。

在2024年美國總統大選前，泰勒絲曾於9月10日公開支持前副總統賀錦麗（Kamala Harris）。幾天後，川普在社群平台「Truth Social」上發文稱：「我討厭泰勒絲！」看來，超級盃現場的觀眾，似乎與川普站在同一陣線。

Taylor Swift confused by the boos ☹️ pic.twitter.com/zzstUEmDfp — RBT （@SamuelBrownRBT） February 9, 2025

川普在自家社群發文嘲笑泰勒絲觀賽被現場觀眾噓。（圖截自@realDonaldTrump在Truth Social的發文）

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