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    香港壽司郎顧客狂點31盤只吃料 「醋飯堆積如山」掀網論戰

    香港壽司郎驚現顧客只吃料不吃飯，浪費整整三大坨醋飯。（擷取自「香港壽司郎關注組」/臉書社團）

    香港壽司郎驚現顧客只吃料不吃飯，浪費整整三大坨醋飯。（擷取自「香港壽司郎關注組」/臉書社團）

    2025/02/10 15:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖壽司「壽司郎」（スシロー）在香港擁有30多間分店，深受喜愛壽司與生魚片的消費者歡迎。然而，近日卻有網友目睹顧客點了31多盤壽司，卻只吃上面的料，浪費整整三大坨的醋飯，讓他相當傻眼，沒想到卻引發香港網友兩派論戰。

    據《香港01》報導，一名網友5日到香港壽司郎用餐時，目睹該名顧客將醋飯堆成三大坨，讓他驚訝不已，忍不住在臉書社團「香港壽司郎關注組」發文，引發一票網友撻伐，「有錢就可以任性？」、「如果只想吃生魚片，幹嘛不直接點刺身？」、「吃不下就不要點這麼多，還有很多人沒錢吃飯」、「在壽司郎就是要吃壽司，要吃生魚片乾脆去居酒屋」，甚至有人建議壽司郎應該對浪費食物的客人額外收費。

    不過，也有部分網友認為不該過度譴責，表示可能是糖尿病患者或有特殊飲食需求，才選擇不吃醋飯，還有人指出，壽司郎的生魚片價格比壽司貴，種類又不多，才會有人這樣點餐。另有網友認為，「又不是去吃到飽浪費食物，人家花錢不想吃也要被公審」。

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