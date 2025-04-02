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    首頁　>　社會

    人妻精神出軌輕生 遭人夫點名健身教練駁斥：不刪文道歉就提告

    人妻向丈夫承坦與健身教練精神出軌。示意圖。（情境照）

    人妻向丈夫承坦與健身教練精神出軌。示意圖。（情境照）

    2025/04/02 20:54

    〔記者劉婉君／台南報導〕有民眾在網路社群發文指控，太太到健身房運動後，與健身教練精神出軌，被他發現後，太太覺得對不起他，服安眠藥輕生。被指名的健身教練則在臉書駁斥指控不實，要求刪文，在24小時內公開道歉，否則依法提告。

    據了解，該名妻子當晚送醫治療後無生命危險，警方說，目前並未接到後續相關的報案或提告。

    貼文指出，太太因之前工作的關係有點憂鬱，他希望運動能幫助太太有好心情，因此將健身房會員轉讓給太太，但最近發現太太平常都用LINE聯絡，與某位教練卻常在IG偷偷聊天，還將聊天室隱藏及刪除對話，在他為了孩子而攤牌後，太太說，健身房T（化名）教練向她告白，坦承精神出軌。當晚他外出想要冷靜一下，接到孩子打電話說媽媽鎖門都沒反應，立即趕回家，即發現太太服安眠藥自殺了。

    貼文中還附上健身教練的照片及相關資訊，引發網友熱烈討論及轉傳。

    被點名的教練昨晚發聲明，駁斥貼文內容嚴重偏離事實，不實指控已影響他的名譽，甚至引發網路霸凌，要求發文者刪除相關不實內容，並於24小時內公開道歉，否則將截截圖存證並依法提告，追究相關法律責任。並呼籲網友不要轉發、散播未經證實的訊息，以免觸法。

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