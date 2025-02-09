CNN離譜疏失！ 螢幕字樣誤植「歐巴馬賓拉登」

CNN發生離譜疏失，將奧薩瑪‧賓拉登誤植為歐巴馬‧賓拉登（Obama bin Laden）。（圖擷自@GreatMAGAUSA「X」帳號）

2025/02/09 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）發生離譜疏失，在報導總統川普打算將非法移民送往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的消息時，背後螢幕字樣竟將奧薩瑪‧賓拉登（Osama bin Laden）誤植為歐巴馬‧賓拉登（Obama bin Laden）。

據《紐約郵報》報導，CNN主播桑切斯（Boris Sanchez）當時在說明川普關於非法移民的政策，提到賓拉登的夥伴、911事件主嫌祖貝達（Abu Zubaydah）長期被美國關押。

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桑切斯雖然沒有口誤說出錯誤姓氏，但他背後的螢幕字樣卻顯示為「歐巴馬‧賓拉登」，相關片段隨即在網路上瘋傳，不少人感嘆過去嚴謹的CNN已經消失了，還有人懷疑這是「弗洛伊德式錯誤（潛意識下的行為）」，甚至有可能是故意的。

據了解，CNN由於長期收視不振多次裁員，上個月更一口氣解僱200人，此次疏失不知是否受到人力不足的影響。

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