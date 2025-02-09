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    川普新護照政策引發衝擊 跨性別者痛批遭歧視與否認身份

    美國總統川普最近簽署行政命令，大幅收緊護照性別標記政策，新政策取消了「X」性別選項，要求護照性別必須符合申請人出生時的生理性別。（美聯社）

    美國總統川普最近簽署行政命令，大幅收緊護照性別標記政策，新政策取消了「X」性別選項，要求護照性別必須符合申請人出生時的生理性別。（美聯社）

    2025/02/09 14:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最近簽署行政命令，大幅收緊護照性別標記政策，立即引發人權團體強烈反應，並面臨法律挑戰。新政策取消了「X」性別選項，要求護照性別必須符合申請人出生時的生理性別。

    綜合外媒報導，國務院已全面暫停處理性別標記變更申請，並停止發放帶有「X」性別標記的護照。這一政策變動不僅影響新申請，甚至已提交的性別標記變更申請也被迫擱置，導致眾多跨性別者的國際旅行計劃陷入困境。

    美國公民自由聯盟（ACLU）已代表七名當事人提起訴訟，指出新政策不僅侵害了跨性別者的平等保護權，還違反了行政程序法要求的60天公眾評論期。人權律師強調，這一政策將對跨性別社群造成深遠影響。

    一名不願具名的跨性別女性表示：「我被迫在護照上選擇與真實性別不符的性別標記，這讓我感到被否定和羞辱。」另一名當事人萊恩（Reid Solomon-Lane）指出，若護照上的性別標記與外貌不符，可能在國際旅行時遭遇歧視，甚至危及安全。

    22歲洛杉磯內容創作者佩里西安（Zaya Perysian）在得知政府的護照政策後，決定嘗試更改護照上的性別標記。為了申請加急服務，她購入了一張飛往加拿大的機票作為依據。隨後，她在護照辦公室預約並期待順利完成性別標記更改。

    然而，幾天後，她收到了新的護照，但隨信附上的信件卻說明申請已被「修正」為男性。佩里西安表示，這不僅是關於旅行證件，更關乎社會認同問題。她說：「他們不希望任何跨性別者感到被認可。希望一切回到過去，回到那種我們被視為怪物的時代。」

    人權組織強烈呼籲政府正視此問題，認為護照性別標記政策不僅關乎基本人權，也關乎對性別認同的尊重。支持者指出，儘管保守派強調「生理性別」，但應該考慮醫學界對性別認同的最新研究成果及國際人權準則。

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