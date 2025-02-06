濟州航空空難釀179死 南韓推新航空安全計畫強化鳥擊防範

濟州航空客機失事後，一群鳥飛越務安機場的客機殘骸。（彭博）

2025/02/06 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空（Jeju Air）一架波音737-800客機於去年12月底發生嚴重空難，疑因鳥擊導致故障，降落時撞上混凝土結構並發生爆炸，造成179人罹難。對此，南韓國土交通部今日宣布最新航空安全管理方案，計劃全面升級機場鳥擊防範措施，降低類似事故風險。

綜合韓媒報導，目前南韓僅有4座機場配備熱成像儀，其中仁川機場擁有4台，金浦、金海及濟州機場各配備1台。國土交通部今（6）日在「查明12·29客機失事真相和救濟受害者及遺屬特別委員會」上宣布，將於全國15座機場全面安裝熱成像儀和鳥類探測雷達，以即時監測鳥群活動並預警可能的鳥擊風險。

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當局同時推動相關制度改革，包括在年內通過新法，儘量減少機場周邊的「易招鳥類設施」，包括果園、養豬場、食品加工廠、鳥類保護區等11類場所。目前，南韓各機場附近共有115處此類設施，但現行法規並無強制遷移或其處罰機制。

此外，南韓政府計劃加快機場基礎建設升級，包括改良航向台和安裝特性材料攔阻系統（EMAS），此工程預計將於2027年完工，總耗資額達2470億韓元（新台幣約56億元）。

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