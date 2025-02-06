魯比歐稱台灣「民主國家」 大讚瓜地馬拉挺台

美國國務卿魯比歐（左）在記者會上讚揚瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）的立場，強調「台灣是一個民主國家」。

2025/02/06 09:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）舉行聯合記者會，討論美瓜雙邊關係、移民政策、經濟合作及台灣在區域合作中的角色。魯比歐強調，美國將深化與瓜地馬拉及台灣的外交與經濟合作，並稱台灣為「民主國家」，展現美方支持立場。

根據外媒報導，魯比歐表示，美國將推動與瓜地馬拉及台灣的合作，涵蓋外交、經濟、投資與貿易領域，支持台灣在中美洲的發展，並促進台灣企業對瓜國的投資，以提升當地經濟競爭力。

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阿雷巴洛重申，瓜地馬拉將深化與台灣的合作，維持邦交，並在經貿與基礎建設領域拓展雙邊關係。他強調，儘管面臨國際壓力，瓜地馬拉仍堅定支持台灣。

魯比歐則讚揚瓜地馬拉的立場，強調「台灣是一個民主國家」，並承諾美國將促進台灣在瓜國的投資與發展。

除台灣議題外，魯比歐與阿雷巴洛也討論移民問題。阿雷巴洛表示，瓜地馬拉將增加40%遣返航班，加快處理來自美國的非法移民，對象涵蓋瓜地馬拉公民及其他國籍人士。

此外，瓜國政府將成立「邊境管制與保護特遣隊」，部署於墨西哥邊境，維護安全並打擊人口販運與跨國犯罪，以減少非法移民流動，確保區域穩定。

魯比歐宣布，美國陸軍工兵團將協助瓜地馬拉制定現代化港口發展計畫，以提升經濟競爭力。雙方也將推動航空、陸運與海運建設，並擴建地鐵與鐵路網絡，創造就業機會，使瓜地馬拉成為區域經濟樞紐。

此外，魯比歐與阿雷巴洛也談及反毒品戰爭、跨國犯罪及中國在該區域的影響。阿雷巴洛表示，瓜國將成立專責部門，加強邊境安全與犯罪防制，確保國家穩定。

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