對德黑蘭「極限施壓」！ 川普：若「我被暗殺」美國將消滅伊朗

美國總統川普週二表示，已指示顧問，如果伊朗暗殺他，美國將徹底消滅伊朗。（彭博社）

2025/02/05 07:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二表示，他已指示其顧問，如果伊朗暗殺他，美國將徹底消滅伊朗。

綜合外媒報導，川普週二簽署備忘錄，恢復對伊朗實施「極限施壓」，旨在努力將伊朗石油出口降至「零」，以阻止德黑蘭獲得核武器。川普簽署時表示，這份備忘錄非常嚴厲，他對於是否要採取這項措施感到很糾結，他願意與伊朗達成協議、與伊朗領導人對話。

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川普的備忘錄要求財政部對伊朗施加最大經濟壓力，包括對違反現有制裁的行為實施制裁和執法機制，還指示財政部和國務院展開「將伊朗石油出口降至零」的行動。

川普表示：「對我來說，這很簡單：伊朗不能擁有核武。」當被問及德黑蘭距離武器有多遠時，川普說「他們太近了。」伊朗駐紐約聯合國代表團對此尚未回應。川普還向記者透露，他已指示顧問，如果伊朗暗殺他，他們將消滅伊朗，什麼也不會剩下。

川普2020年下令狙殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍司令蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。多年來，美國當局一直在追蹤伊朗對川普和其他政府官員的威脅。

美國官員表示，川普去年7月在賓州的競選集會上遭槍擊受傷，此前幾天，便收到伊朗對川普生命的威脅。美國司法部去年11月宣布，伊朗在美國總統大選前刺殺川普的陰謀被挫敗，該部門指控伊朗官員於去年9月雇用51歲阿富汗男子沙克里（Farhad Shakeri）執行刺殺川普計畫，沙克里目前人在伊朗逍遙法外。伊朗官員則駁斥指控，並稱該報告是以色列策畫的陰謀。

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