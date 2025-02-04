川普與納坦雅胡會談 警告「無法保證」加薩脆弱的和平能夠維持

以色列總理納坦雅胡今日作為美國總統川普第二任期首位到訪的外國領導人，雙方就加薩停火、人質釋放等重大議題展開討論。（路透）

2025/02/04 16:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡作為美國總統川普第二任期首位到訪的外國領導人，雙方就加薩停火、人質釋放等重大議題展開討論。今日會面適逢中東局勢關鍵時刻，各方都在密切關注會談結果。

據美聯社報導，加薩停火協議的後續發展成為會談重點之一。納坦雅胡面臨國內右翼聯盟要求結束臨時停火、重啟對哈瑪斯戰鬥的壓力，但同時也有許多以色列人期盼人質能夠返家，並結束持續15個月的衝突。川普雖因促成停火協議受到讚揚，但對協議的長期前景持保留態度，並表明不保證和平會持續。

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人質釋放進入關鍵第二階段，預計將釋放包括50歲以下男性和男士兵在內的剩餘人質，以換取尚未確定的巴勒斯坦囚犯。然而，哈瑪斯表態除非戰爭結束且以軍完全撤出，否則不會在第二階段釋放人質。納坦雅胡則堅持以色列將致力於戰勝哈瑪斯，確保所有在去年10月7日襲擊中被俘的人質返回。

以色列與沙烏地阿拉伯的關係正常化協議也是重要議題。但沙國明確表示，只有在戰爭結束且加薩和西岸有可信的巴勒斯坦建國途徑時，才會同意這樣的協議。川普呼籲將巴勒斯坦人遷移到埃及和約旦，但遭到這兩個鄰國拒絕。

在伊朗核計畫問題上，納坦雅胡尋求川普採取果斷行動。他認為，由於以軍在加薩和黎巴嫩對哈瑪斯和真主黨造成重大打擊，加上伊朗空防系統遭受重創，現在是解決德黑蘭核計畫的最佳時機。

納坦雅胡此行也面臨國內政治壓力。他的民意支持率持續下滑，且正面臨貪腐審判。政府中的強硬右翼成員更威脅，若不重啟加薩戰鬥將推翻政府。這是自國際刑事法院於去年11月對納坦雅胡發出逮捕令以來，他首次出國訪問。

美國已派遣中東特使魏科夫與納坦雅胡合作，推動停火協議的下一階段。以色列人質家屬呼籲川普運用美國影響力，確保納坦雅胡繼續遵守協議。一位人質母親表示，以色列內部有極端分子試圖破壞川普的願景。

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