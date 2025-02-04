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    川普對環保局開鍘！恐有千名員工被解雇

    美國總統川普裁撤不必要的聯邦雇員，國家環境保護局恐有1100名入職未滿1年的員工被解雇。（法新社）

    美國總統川普裁撤不必要的聯邦雇員，國家環境保護局恐有1100名入職未滿1年的員工被解雇。（法新社）

    2025/02/04 16:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後著手裁撤不必要的聯邦雇員，國家環境保護局（EPA）約有1100名入職未滿1年的員工收到通知，指出他們屬於「試用期」，單位有權立即解雇。

    《NBC》報導，美聯邦政府職員238委員會（American Federation of Government Employees Council 238），負責EPA共8500多名員工的權益，主席鮑威爾（Marie Owens Powell）證實她已收到這批「試用期」的職員名單。

    鮑威爾表示，雖然名單內還沒有人被開除，但大家都相當擔憂且充滿疑問。鮑威爾說，EPA確實可以解雇試用期員工，但必須要有正當理由，工會方面將確保EPA按照正常程序進行裁撤。

    據了解，美國聯邦法規將任職1年以上者列為正式職員，不過，鮑威爾透露數名資歷超過1年的EPA員工也被列在試用期名單內，因此當中可能有謬誤。

    另個代表EPA職員權益的704委員會主席坎特洛（Nicole Cantello），也指稱部分工作超過1年的雇員遭列入，她同時還強調試用期員工幾乎沒有任何保障，讓她很擔心會發生大規模解雇。

    EPA發言人瓦塞利烏（Molly Vaseliou）對此表示，EPA將認真執行川普的行政命令和指示，該單位的目標是開放、透明、提高效率，並未正面回答是否會裁撤名單內的人員。

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