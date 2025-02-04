以稀土付保護費？川普要烏克蘭用礦產換援助

2024年9月27日，總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（路透）

2025/02/04 16:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普3日提出與烏克蘭達成「資源換援助」的新協議，若烏克蘭願提供稀土礦產，美國將恢復援助。這項提議出現在美國全面凍結對外援助、導致烏克蘭多個人道救援計畫被迫中止之際，凸顯川普政府對烏克蘭採取「條件交換式」的外交政策。

《紐約時報》報導，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示：「我們需要烏克蘭以稀土等資源，作為美國援助的交換條件。」烏克蘭擁有豐富的稀土礦藏，包括鋰、鈾和鈦等對現代工業至關重要的礦產，這些礦物是製造電動車馬達和風力發電機等關鍵設備必要原料。

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對此提議，一名要求匿名的烏克蘭高層官員回應，只要美方能提供充分的安全保證，防止這些戰略資源落入俄羅斯之手，烏克蘭願意展開相關協商。烏克蘭當局指出，境內蘊藏超過20種關鍵稀土礦物，市值可能達數兆美元，但由於俄軍佔領部分礦區，實際價值難以評估。

值得注意的是，這項提議某種程度呼應了烏克蘭總統澤倫斯基的策略。為爭取新任川普政府支持，澤倫斯基近月來多次強調，援助烏克蘭符合美國經濟利益，特別著重烏國豐富的礦產資源可為美國產業所用。

儘管拜登政府提供的軍事援助目前未受影響，但川普一直反對持續向烏克蘭提供巨額援助。去年12月，烏克蘭政府代表團已在華盛頓與美國企業界接觸，提出包括合作開採關鍵礦產在內的商業方案。

然而，這項潛在協議面臨諸多挑戰。烏克蘭企業界和政界人士上週在基輔召開會議時指出，礦產估值仍需更多勘探，且外資進入採礦業仍存在法規障礙。更令人憂心的是，俄軍已控制部分稀土礦區，且持續向其他礦產富集區推進。目前俄軍距離一處重要礦區僅約11公里。

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