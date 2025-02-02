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    首頁　>　國際

    川普簽命令 美國正式對墨、加拿大及中國徵關稅

    2025/02/02 07:21

    〔中央社〕白宮發言人今天表示，美國總統川普已經簽署命令，對墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，對中國商品加徵10%的關稅。這項命令還包含報復條款。

    白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）下午於社群媒體平台X上發文表示：「對從加拿大、墨西哥及中國進口商品課徵關稅（的命令）已經簽了！」

    幾個月來，川普一再揚言要對這3個國家徵收關稅，呼籲這3國採取更多措施打擊非法移民及遏止合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）流入美國。

    川普之前表示，這波關稅可能是大規模關稅計畫的第一步。他昨天告訴記者，將在未來幾週內宣布對鋼鐵和鋁、藥品、石油和天然氣、半導體晶片以及歐盟產品徵收關稅。

    美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導，這可能引發連鎖貿易戰。專家也一再示警，關稅可能會導致企業把更高的成本轉嫁給消費者。

    無黨派色彩的租稅基金會（Tax Foundation）估計，川普這波關稅將導致美國每個家庭平均增稅830美元（約新台幣2.7萬元）。

    緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）昨天發布聲明指出，對加拿大進口產品徵收的某些關稅將為許多家庭、製造商、小型企業、龍蝦養殖者及農業生產者帶來沉重負擔。

    川普曾提到關稅可能會造成「短期」干擾，但他認為從長遠來看，關稅將把製造業帶回美國並振興經濟。

    墨西哥和加拿大最近幾週都說將對關稅採取迅速且徹底的報復行動。中國則稱貿易戰、關稅戰沒有贏家。1140202

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