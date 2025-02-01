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    美國又空難！飛機墜毀費城人口密集區引發大規模火警 傷亡不明

    1架小型飛機墜毀在費城人口稠密區，引發大規模火警，數個建築物起火燃燒，傷亡不明。（法新社）

    1架小型飛機墜毀在費城人口稠密區，引發大規模火警，數個建築物起火燃燒，傷亡不明。（法新社）

    2025/02/01 08:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國又傳空難事件！1架小型飛機墜毀在費城人口稠密區，引發大規模火警，數個建築物起火燃燒，傷亡不明。

    綜合外媒報導，當地時間1月31日傍晚6點22分左右，1架Learjet 55小型噴射客機墜毀在費城東北部羅斯福購物中心附近，飛機可能撞擊了該地區的多座建築物和汽車，傳出已有多人傷亡，墜機地點是當地一個密集的住宅區，擠滿了一排排的聯排住宅。

    消防官員稱，墜機事故發生後，附近多處房屋起火；有行車紀錄拍下飛機墜毀的驚悚瞬間，只見飛機墜毀後引發大爆炸，大火球從中升起。

    這架Learjet 55小型噴射客機機上有2人，原定前往密蘇里州執行醫療任務，機上成員生死未卜，目前也尚未報導地面有多少人遭到波及。

    這架飛機原訂前往密蘇里州執行醫療任務，不明原因墜毀在費城。（美聯社）

    這架飛機原訂前往密蘇里州執行醫療任務，不明原因墜毀在費城。（美聯社）

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