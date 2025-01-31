釜山航空事故A321客機排除起火風險 下周一將重返現場調查

韓國時間28日晚間於金海機場起火的釜山航空BX391號班機，事故機型為空中巴士A321-200型客機。（擷自南韓國土交通部官方新聞稿）

2025/01/31 19:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架釜山航空編號BX391的空中巴士A321客機，日前晚間準備從釜山金海機場起飛前往香港，機尾瞬間冒出大火，導致全機176名乘客與機組員必須緊急逃生，雖無人傷亡，但事發突然已引發南韓當局關注。南韓國土交通部表示，目前已排除飛機燃油起火等現場風險，預計在下周一（2月3日）重返事故現場展開調查。

南韓國土交通部30日新聞稿指出，這架A321-200型客機在28日晚間起火後，當局隨即成立與航空暨鐵路事故調查委員會（下簡稱委員會），並與法國航空事故調查局（BEA）等專業單位合作，目前已完成聯合勘查前的預備安全性檢查工作，預計2月3日前往事故現場展開調查。

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委員會31日表示，經過跨單位的預備安全性檢查，發現事故機兩翼尚存各35900磅（約16283公斤）的燃油，以及客艙用緊急氧氣罐等危險物質；但後來發現起火肇因與存放旅客行李的貨艙有關，因此決議在不排空燃油的情況下展開事故調查，至於原存放貨艙的旅客行李，經過安檢後，現已由釜山航空逐一交還給乘客。

由釜山航空執飛的BX391班機，是往返釜山與香港的定期航班，但28日班次卻在下午22時15分左右無預警從機尾起火，全機176人含6名機組員均順利逃生，該機火勢最後於當晚23時半左右熄滅。

《韓聯社》30日綜合採訪指出，有乘客當時發現行李架內有發出「啪啪」聲響，不排除是乘客的「行動電源」導致火災；但也有人分析，即便這起火災確定由乘客的電子設備所引起，事後的責任歸屬、求償恐有相當難度。

由釜山航空執飛的BX391班機，是往返釜山與香港的定期航班，但28日班次卻在下午22時15分左右無預警從機尾起火，全機176人含6名機組員均順利逃生，該機火勢最後於當晚23時半左右熄滅。（歐新社資料照）

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