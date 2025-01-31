異口同聲！美2大準情報首長：中國是美國最大國安威脅

美國準國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。（美聯社）

2025/01/31 18:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國準國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）和準聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel），30日出席聯邦參議院就其人事案舉行的雙重聽證會時均提及中國帶來的威脅，加巴德更指出，中國持續是美國面臨的最大國家安全威脅，中國近期對美國發動2起重大網攻，「似乎讓我們措手不及」，還損及美國主要電信公司，凸顯北京蒐集數據的意圖。

加巴德表示，美中經濟互動緊密，雙邊關係複雜，涉及中國的挑戰和威脅很多，其中一些在近期發生，例如「伏特颱風」（Volt Typhoon）和「鹽颱風」（Salt Typhoon）等2起嚴重的網攻事件。

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加巴德在預先交給聯邦參議院情報委員會的疏密答詢中也提及，中國網攻事件凸顯美國須緊急解決關鍵基礎設施的漏洞，同時也顯示中國先進的網攻能力和其收集美國政府敏感數據的意圖，強調「中國目前是、也將持續是美國面臨的最大國家安全威脅，決策人士須全面了解環境和美國擬議政策及行動的可能影響」。

加巴德說，要因應這項威脅，必須強化網路安全措施和情蒐，並與私部門和國際夥伴進行更密切合作。

此外，香港《南華早報》報導，帕特爾在出席聯邦參議院司法委員會的聽證會時表示，過去5年來，中國間諜活動所帶來的威脅日益增加，若他的人事案獲得確認，首要任務就是調查這類間諜活動，以保護美國關鍵基礎設施，並調查中國在致命毒品芬太尼流入美國的過程中所涉入的情況。

帕特爾還支持一項有爭議的情報監控條款，該條款允許在沒有搜查令的況下，獲取美國人和外國人的私人通信，這項權力被用來針對華裔美國科學家和學者。

共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn ）提出了「外國情報監視法」第702條，該條款允許無須授權即可存取儲存的通訊資訊。該條款主要針對外國人，因其可能導致外國在沒有搜查令的情況下受到監視而遭到批評。

紐約一聯邦法院1月稍早裁定，根據第702條的無證搜查，違反了美國憲法賦予美國人的防止政府無理搜查和扣押的保障權利。但在回答柯寧的提問時，帕特爾宣稱，無證進入對於保護美國人是必要的。

該條款被用來對亞裔美國人，特別是華裔美國人，以及移民社區和科學家進行大規模監控。

美國準聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）。（歐新社）

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