遏制竊取AI技術 美準商務部長盧特尼克：對北京徵收最高關稅

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（美聯社）

2025/01/30 21:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，中國新創公司「深度求索」的DeepSeek使用美國AI模型和及輝達（Nvidia）的晶片進行開發，他將會強力阻止這項行為，並對中國徵收最高的關稅，以遏制中國的科技發展。

盧特尼克29日在聯邦參議院就其人事案舉行的聽證會上指出，DeepSeek號稱可與ChatGPT等西方聊天機器人匹敵，但成本只有後者的零頭，但DeepSeek並不是光明正大地發展，而是竊取西方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。

請繼續往下閱讀...

盧特尼克並詳述希望關稅措施能實現的幾個目標，從提高國家安全到恢復美國製造業和供應鏈，並稱關稅是有效的協商策略，能迫使其他國家再次「尊重美國」。

盧特尼克說，將透過關稅來強化商務部工業安全局（BIS）的權力，阻止中國的科技發展，DeepSeek的崛起顯示美國的出口管制若無關稅為後盾，防漏「就像打地鼠一樣」，中國在一處受阻，就會想辦法繞過管制，並說針對中國和美國對手的關稅，應該比其他國家更高。

盧特尼克表示，美國需要自我保護，推動創新，停止協助中國，如果中國想和美國競爭，就讓他們競爭，「但停止用我們的工具來與我們競爭，所以我在這方面會非常強硬」，並強調讓中國逃避責任的時間已太長，未來將嚴格執行管制措施，確保美國保持領先地位。

盧特尼克還說，美國太依賴台灣，需要確保國家安全，將檢討現行「晶片法」對半導體製造的補貼，做出對的決定，但正如國會所說的，「這是我們將半導體製造業帶回美國」的一筆極佳頭期款。

由於許多聯邦參議院共和黨和民主黨議員都支持盧特尼克的人事案，預料他將輕易獲得過半支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法