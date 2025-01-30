貪腐刑期破紀錄！美參議員梅南德茲「收賄賣國」判刑11年

梅南德茲被判11年重刑，創下美國國會議員貪腐案最高刑期紀錄。（美聯社）

2025/01/30 15:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾叱吒美國政壇的民主黨籍前聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）因涉入「長期賄賂與外國影響力計畫」，29日遭紐約南區聯邦法院判處11年重刑，創下國會議員貪腐案最高刑期紀錄。這位曾任參議院外交委員會主席的七旬政客當庭淚求法官寬恕，聲稱「已失去一切」，但仍堅稱司法程序遭政治操弄。

福斯新聞（Fox News）報導，根據紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴書，現年71歲的梅南德茲與埃及、卡達政府合謀，於2018至2022年間透過妻子娜丁（Nadine Menendez）收受總值逾10萬美元（約新台幣323萬元）金條與現金。作為回報，這位紐澤西州資深國會議員被控利用參院外交委員會主席職權，多次推動有利該兩國的法案與軍售案。

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「被告將美國最高立法機關的權力標價出售，犯行嚴重程度實屬罕見。」主審法官斯坦（Sidney Stein）宣判時強調，儘管梅南德茲50年公職生涯確有建樹，但「權力巔峰時迷失方向」的犯行必須嚴懲。檢方原求刑15年，辯護律師則以當事人「畢生奉獻公共事務」為由，請求不超過8年刑期。

這起被美國司法部稱為「膽大妄為程度驚人」的跨國貪腐案，經9週審理於2024年7月定讞，梅南德茲成為美國史上首位依《外國代理人登記法》定罪的在任參議員。其共同被告埃及裔商人哈納（Wael Hana）與地產大亨戴貝斯（Fred Daibes），分獲8年與7年刑期。

判決出爐後，梅南德茲在法院外援引總統川普說法，指控司法部發動「獵巫行動」：「川普說得對，這套體系從根腐爛，需要徹底清理。」其妻娜丁因涉嫌透過虛構職位收取報酬，將於3月18日另案受審。

出身古巴移民家庭的梅南德茲曾是紐澤西州首位拉丁裔聯邦眾議員，2006年晉身參議院後長期主導外交事務，卻因2015、2017年兩度涉貪遭起訴（前案因陪審團僵持未定罪）重創政治聲譽。本案關鍵證據包含從其住所搜出的13根金條與48萬美元現鈔，辯方始終主張這些財物屬「家庭儲蓄」。梅南德茲須於7月前入監服刑，其律師團隊已表明將提上訴。

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