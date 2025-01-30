澳洲超車！中國日僑人數跌破10萬人 連續12年下滑

日本官方數據顯示，中國2024年日僑人數連續12年下滑，時隔21年跌至海外日僑人數排行第3位。（彭博資料照）

2025/01/30 11:24

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本官方數據顯示，中國去（2024）年日僑人數連續12年下滑，相隔21年首次跌至海外日僑人數排行第3位。

根據日媒《共同社》報導，日本外務省公布的「海外僑民人數調查」數據顯示，按國家和地區來看，美國2024年擁有最多日僑人數，較2023年減少0.3％，為41萬3380人。1996年統計數據開始發布至今，美國一直佔據排行首位。

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澳洲2024年日僑人數增加4.3％，達10萬4141人，超越中國升至第2位。

中國2024年日僑人數減少4.2％，為9萬7538人。中國日僑人數跌破了2004年以來維持的10萬人大關，相比2012年最高人數約15萬人，減少了約35％。

《共同社》表示，中國日僑人數去年持續遞減，與中國經濟成長趨緩、部分日資企業銷售低迷、日僑遇襲案件頻傳和日僑因間諜嫌疑遭拘捕有關。

日本海外僑民包含在國外居住3個月以上，和擁有永久居住權的境外日本國民。上述數據以2024年10月1日前為基準進行統計。

2024年全球日僑總人數為129萬3097人，較2023年稍減。2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，日元貶值導致海外生活負擔加重，海外日僑人數已連續5年減少。

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