「他是掠奪者！」前美駐日大使卡洛琳甘迺迪反對堂弟任衛生部長

卡洛琳甘迺迪（右）為前總統甘迺迪（John F. Kennedy）唯一在世的孩子，而小羅勃甘迺迪（左）則是前司法部長羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，兩人為堂姐弟關係。 （美聯社）

2025/01/29 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的衛生及公共服務部（HHS）部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）任命聽證會將於當地時間29日舉行，其堂姐、前駐日大使卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）28日發布公開信，指控小羅勃甘迺迪不適任該職，更稱他為「掠奪者」（predator），並呼籲參議院否決提名。

卡洛琳甘迺迪為前總統甘迺迪（John F. Kennedy）唯一在世的孩子，而小羅勃甘迺迪則是前司法部長羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，兩人為堂姐弟關係。

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美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，卡洛琳在信中直言，堂弟「沒有資格」擔任衛生部長，並表示他「沉迷於關注和權力」，「利用病童家長的焦慮情緒來反對疫苗，自己卻讓孩子接種，同時又虛偽地阻止其他父母為他們的孩子接種疫苗。」她更進一步指控：「他養猛禽當寵物不令人意外，因為他自己就是個『掠奪者』。」

此外，凱瑞·甘迺迪-梅爾策醫師（Kerry Kennedy-Meltzer, MD）是小羅勃甘迺迪的堂姪女，也是紐約市公立醫院的內科醫師。她向STAT News醫療新聞網站揭露了據稱是她與小羅勃甘迺迪之間長達兩年的電子郵件往來，內容顯示小羅勃在新冠疫情期間，多次發表關於新冠疫苗未經證實的言論。

儘管梅爾策醫師試圖以她在加護病房的親身經驗，說服堂叔未接種疫苗者的染疫風險，但他仍堅稱疫苗會導致自閉症，並引用部分國家的數據，質疑美國疾病管制暨預防中心（CDC）的疫苗接種評估指標。

卡洛琳甘迺迪更指責堂弟「持續利用我父親和他父親的暗殺事件來譁眾取寵」，並表示其父親甘迺迪若仍在世，「一定會對他的行為感到厭惡」。她強調，美國的醫療體系雖然有待改善，但其醫療人員的敬業精神仍值得敬佩，呼籲參議院否決這項提名。小羅勃甘迺迪至今未對相關指控做出回應。

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