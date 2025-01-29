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    印度大壺節驚傳人群踩踏！恐釀上百死「遺體不斷抬出」

    印度大壺節驚傳人群踩踏，恐怕會造成上百人死亡。圖為死傷者被抬出。（法新社）

    印度大壺節驚傳人群踩踏，恐怕會造成上百人死亡。圖為死傷者被抬出。（法新社）

    2025/01/29 10:47

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度每12年舉辦一次的大壺節（Kumbh Mela），從1月13日持續至2月26日為止，民眾湧向恆河、亞穆納河、薩拉斯瓦蒂河交匯處洗浴，當局估計將有4億人次參加，是全球最大型的宗教聚會，但今天（29日）清晨驚傳人群踩踏，恐怕會造成上百人死亡。

    《衛報》報導，印度當地官員透露，事情發生在今天清晨4時許，人們不斷湧進北方邦普拉亞格拉吉（Prayagraj）的3條河流交匯處，過程中發生了踩踏事件，詳細死傷數字尚不清楚，但推估至少有38人喪命，甚至是上百死都有可能。

    從現場狀況可以看到，不斷有遺體被抬了出來，還有不少人坐在地上痛哭，有目擊者看到數十輛救護車趕到事發地點。45歲男子帕斯萬（Manoj Kumar Paswan）透露，他和母親、阿姨一起來洗浴，但還沒下水就遭到推擠，自己奮力抓住母親，緊接著就被擠了出去，阿姨則不見蹤影，他親眼見到地上有十幾個人不斷被踩踏。

    帶著8歲孫子前來的60歲阿嬤巴格理（Saroj Bhagri）焦急地表示，她和孫子凌晨到河裡洗完澡後，就坐在河邊吃東西，怎知人群突然發生推擠、踩踏，自己一度抓住孫子的手，但隨即被人潮沖散，目前完全找不到孫子的下落。

    現場一片狼藉。（法新社）

    現場一片狼藉。（法新社）

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