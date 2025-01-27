以儆效尤！川普拿哥倫比亞祭旗 施壓各國接收遣返移民

美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓（右）。因移民遣返爭端，川普揚言對哥國實施制裁，藉此殺雞儆猴，警告其他國家勿阻撓美國遣返作業。（法新社）

2025/01/27 20:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普正透過對哥倫比亞的強硬措施，向全球各國發出明確信號：拒絕接收遭美遣返的移民將面臨嚴重後果。在哥倫比亞拒絕2架載有遣返移民的美國軍機降落後，白宮迅速祭出包含關稅和制裁等一系列報復措施。據《路透》引述白宮消息人士報導，川普此舉意在「殺雞儆猴」，迫使各國配合其移民政策。在美國的強力施壓下，哥倫比亞最終同意接受遣返移民。

這起事件源於哥倫比亞稍早拒絕2架美國軍機入境。這2架軍機載有依川普政府新移民政策被遣返的移民。一名白宮消息人士26日向《路透》透露，川普試圖藉由對哥倫比亞的強硬回應，警告全球各國不得效仿，以免招致類似的報復行動。美國的報復措施包括對哥倫比亞實施關稅和制裁，展現了川普政府在移民問題上的強硬立場。

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當被問及川普是否藉由哥倫比亞的例子以儆效尤時，該消息人士明確表示：「當然是。各國有義務接受遣返航班。」他補充道：「美國只是將哥倫比亞送到美國的罪犯送回去而已。」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）26日晚間聲明，哥倫比亞政府已同意川普總統的所有條件，包括無限制地接受所有從美國遣返的哥倫比亞非法移民。然而，美國仍將維持對哥國官員的簽證限制及加強商品檢查，直到首批遣返者順利回國。

哥倫比亞態度180度大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。

哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲的重要盟邦，但自2022年該國首位左派總統裴卓上任後，雙方關係轉趨緊張。根據邊境監測組織「邊境見證」（Witness at the Border）統計，2022年至2024年間，哥倫比亞共接收475架次遣返航班。哥倫比亞也是美國第四大海外原油供應國，2023年平均每日向美國出口約20.9萬桶原油。

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