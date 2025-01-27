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    虎毒不食子？俄男將13歲兒丟入海 慘遭螺槳絞死

    一名俄羅斯父親涉嫌將13歲兒子丟進海裡，導致男孩被螺旋槳絞死。（本報合成，擷取自Phuketandamannews/FB）

    一名俄羅斯父親涉嫌將13歲兒子丟進海裡，導致男孩被螺旋槳絞死。（本報合成，擷取自Phuketandamannews/FB）

    2025/01/27 14:32

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部攀牙府近日驚傳，一名45歲俄羅斯籍父親在搭船時，竟抓起13歲兒子將其扔入海中，導致男孩頭部被螺旋槳擊中，送醫後仍不治身亡。

    據《Thaiger》報導，攀牙府警方22日接獲報案，一名俄籍男子阿特姆（Artem Bugorskiy）在船隻行駛期間，涉嫌將13歲兒子盧卡斯（Lucas）拋入海裡。當時，男孩的頭部及臉部遭螺旋槳嚴重割傷，儘管船員及醫護人員緊急搶救，盧卡斯最終仍不幸身亡。

    船員透露，當時船上共有33名遊客正從素林島（Koh Surin）返回泰國本島。途中，阿特姆突然站起來抓住盧卡斯，將他從左側扔入海中，接著自己也跳進海裡。船長見狀立刻停船試圖施救，但阿特姆不僅拒絕配合，還阻礙營救作業。

    最終，船員奮力將父子倆救回船上，並對盧卡斯進行急救。由於傷勢過於嚴重，船隻緊急停靠攀牙府，但仍無法挽救男孩性命。警方已逮捕阿特姆並以故意謀殺罪名進行調查，目前他的動機仍不明。若罪名成立，他可能面臨死刑、無期徒刑或15至20年監禁。

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