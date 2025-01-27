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    雙發動機同遭鳥擊！濟州航空墜機前4分鐘黑盒子停止紀錄

    韓國國土交通部今公布濟州航空2216號空難初步報告。（路透）

    韓國國土交通部今公布濟州航空2216號空難初步報告。（路透）

    2025/01/27 10:11

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國濟州航空737-800客機空難，造成機上181人中179人罹難，韓國國土交通部今（27日）公布空難初步報告，2個黑盒子在撞毀前4分鐘就雙雙停止運作，客機當時距離地面高度151公尺左右、正以時速約298公里由南向北準備降落，接近務安機場01號方向跑道，黑盒子停止紀錄6秒後，飛行員發出求救訊號。

    據《韓聯社》報導，韓國國土交通部今公布濟州航空2216號空難初步報告，2個分別裝有飛行資料紀錄器（FDR）、駕駛艙通話紀錄器（CVR）的黑盒子在12月29日早上8點58分50秒後停止紀錄，在黑盒子停止紀錄6秒後，飛行員發出「MAYDAY」求救訊號，隨後提升高度進行複飛。

    在原定降落方向左側上空飛行一段過後，右轉從同一條跑道另一側即19號方向進入跑道，最終在黑盒子停止紀錄4分07秒後，飛機在沒有放出起落架的情況下以機腹著陸，高速衝出跑道撞上安裝導航系統天線的混凝土基座，飛機劇烈爆炸並燃燒。

    事發後在兩台發動機內均發現巴鴨（又名花臉鴨）的羽毛與血跡，該鳥類是南韓冬季普遍會出現的候鳥。

    不過初步調查報告並未透露為什麼起落架沒有放下，另外鳥擊具體時間以及數量，以及鳥擊為包含黑盒子停止紀錄在內飛機機體異常帶來何種影響等進一步內容，預計將在事故最終調查報告中予以說明。

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