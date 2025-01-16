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    無視國安威脅？ 美防長任命聽證會淪為「文化戰爭」秀場

    赫格塞斯14日在華盛頓出席參議院軍事委員會的國防部長任命聽證會，並於作證後離開。他是美國總統當選人川普的國防部長人選。（美聯社）

    赫格塞斯14日在華盛頓出席參議院軍事委員會的國防部長任命聽證會，並於作證後離開。他是美國總統當選人川普的國防部長人選。（美聯社）

    2025/01/16 13:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在全球局勢日益緊張之際，前美國總統川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）14日出席參議院軍事委員會任命聽證會。然而，這場應聚焦國家安全的會議卻淪為「文化戰爭」的政治角力場。《紐約時報》專欄作家布魯克斯（David Brooks）批評，美國政治文化被「社群媒體邏輯」綁架，恐難因應全球安全挑戰。

    布魯克斯引述北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）的警告，強調西方國家需轉向「戰時思維」。美國企業研究所（AEI）外交暨國防政策研究主任沙克（Kori Schake）指出，儘管第三次世界大戰尚未爆發，但「世界級」衝突正逐漸逼近。然而，美國國防戰略仍過於樂觀，假設僅需應對單一區域衝突，忽略中國、俄羅斯、伊朗與北韓可能聯手發動多場戰爭的風險。

    數據顯示，美國國防產業實力大幅衰退，例如中國的造船產能是美國的230多倍，美軍遠程反艦飛彈庫存僅能支撐3至7天。前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）警告，中國正積極發展針對美國本土的「先制核打擊」能力，局勢已刻不容緩。

    在此背景下，參議員應集中討論國家安全議題，如無人機與人工智慧（AI）如何改變戰爭型態，美軍應如何調整戰略。然而，赫格塞斯作為福斯（Fox）主持人，聽證會上卻聚焦批評「覺醒文化」（wokeness），對實質國防議題著墨甚少。部分共和黨參議員甚至浪費時間讚揚他提及「耶穌基督」（Jesus Christ），卻避談未來戰爭核心問題。

    民主黨參議員也未能專注於國安重點，反而關注性別平權與赫格塞斯的私生活問題。幸而，少數議員提出實質問題，例如廣野慶子質詢赫格塞斯，若總統下令，他是否會要求軍隊對示威群眾開火。達克沃斯（Tammy Duckworth）則詢問赫格塞斯對東協（ASEAN）成員國及國際談判的了解程度。

    布魯克斯批評，當前美國政治過於追求「病毒式傳播」，忽略國防政策的長遠規劃。他警告，這種短視文化正讓美國在全球競爭中處於劣勢，並質疑：「美國能否在全球衝突中取勝？也許可以，但也許不行。」此番警語為所有關心國家前途的公民敲響警鐘。

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