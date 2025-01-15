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    扯！樂桃航空2機師「未經酒測」執飛 被抓包辯稱：不小心忘記

    日本樂桃航空（Peach Aviation）2名機師被爆出執行飛行任務前並未按照《航空法》接受酒測，直接從新加坡駕駛客機返回日本。（彭博資料照）

    日本樂桃航空（Peach Aviation）2名機師被爆出執行飛行任務前並未按照《航空法》接受酒測，直接從新加坡駕駛客機返回日本。（彭博資料照）

    2025/01/15 14:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本樂桃航空（Peach Aviation）2名機師被爆出執行飛行任務前並未按照《航空法》接受酒測，直接從新加坡駕駛客機返回日本，事後被逮辯稱是「不小心忘記」，目前2人已被公司通報給日本國土交通省。

    根據日媒《讀賣新聞》報導，樂桃航空表示，一架航班7日從新加坡樟宜機場飛往日本關西國際機場，然而負責駕駛的機長與副機師，卻未在新加坡接受酒測的狀況下便直接起飛，已違反日本《航空法》。

    2名違規的機師對此表示，他們是一時大意「不小心忘記」，才沒接受行前酒測，目前樂桃航空已將2人通報至國土交通省。樂桃事後強調，這2名機師雖未依法酒測，但在執飛前的公司檢測中並未驗出酒精反應。

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