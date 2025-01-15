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    「颶風級」強風襲阿拉斯加 吹垮天橋、掀翻飛機

    阿拉斯加安克雷奇一座天橋遭強風吹垮，所幸無人傷亡。（美聯社）

    阿拉斯加安克雷奇一座天橋遭強風吹垮，所幸無人傷亡。（美聯社）

    2025/01/15 11:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加最大城安克雷奇（Anchorage）12日遭遇「颶風級」強風侵襲，最高風速達每小時212公里，造成嚴重災情，包括1.7萬戶家庭停電、多戶民宅受損、飛機被掀翻，甚至一座天橋倒塌。

    據《美聯社》報導，位在安克雷奇南部的山區氣象站測得到每小時212公里的強風，而市區風速也達時速119公里。此次風災為當地基礎設施和居民生活帶來嚴重影響，所有學校被迫停課。14日，一座高速公路上的行人天橋在強風中坍塌，碎片散落在公路上，導致交通中斷，所幸未造成人員傷亡。

    安克雷奇居民伍德（Steven Wood）表示，鄰居家的屋頂被強風吹掉一部份，隨後砸中他家窗戶，導致玻璃散落一地，現場一片狼藉。此外，強風摧毀大量電力線路，一度造成17500戶停電。截至14日，仍有部分居民尚未恢復供電。

    當地官員表示，大量倒塌的樹木壓在電線上，使得電力公司難以迅速恢復供電。目前，市政府已動員緊急應變資源，協助居民應對災後重建工作，並提醒民眾保持警惕，避免靠近受損的電力設施或危險區域。

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