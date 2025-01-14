洛杉磯當局空投粉紅色阻燃劑 試圖控制峽谷野火擴散

美國洛杉磯地區目前正面臨嚴重的野火威脅，為了控制迅速擴散的火勢，消防單位正大規模使用粉紅色阻燃劑。（美聯社）

2025/01/14 16:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯地區目前正面臨嚴重的野火威脅，為了控制迅速擴散的火勢，消防單位正大規模使用粉紅色阻燃劑。由於火勢多發生在峽谷等難以抵達的地區，加州消防局、美國林務局、洛杉磯和文圖拉縣消防部門、市政府和國民警衛隊等單位正透過飛機投擲數十萬加侖的阻燃劑。

據《美聯社》報導，阻燃劑通常被應用於火場邊緣，目的是遏制火勢擴散，為地面消防人員爭取寶貴的滅火時間。在應對森林大火時，阻燃劑多由飛機噴灑至人力難以抵達的區域，這種方法在野火頻發的地區，如美國和印尼，被廣泛採用。然而，加州消防局指出，噴灑阻燃劑的作業並非易事。滅火飛機需要在低空飛行，不僅需克服強風對飛行的挑戰，還必須應對阻燃劑可能在落地前被風吹散的風險。

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這種空中阻燃劑主要由水、磷酸銨和氧化鐵組成。磷酸銨實際上是一種肥料，而氧化鐵則賦予其獨特的粉紅色，以便消防人員輕鬆辨識哪些地區已經灑過。根據林務局說明，阻燃劑能透過冷卻和覆蓋植被來阻斷火勢的氧氣供應，有效減緩燃燒速度。

除了阻燃劑的潛在影響，野火產生的煙霧也對公眾健康構成威脅。研究顯示，煙霧中的有毒微粒可深入肺部和血液，引發呼吸和心臟問題。由於氣候變遷導致火災規模擴大，野火煙霧現已占美國西部地區有害健康空氣污染微粒的一半。根據阿茲海默症協會的研究，野火煙霧可能較其他類型空氣污染對大腦健康的危害更大，增加罹患失智症的風險。

儘管對阻燃劑安全性存有疑慮，林務局目前仍允許在非水道和瀕危物種棲息地使用空中阻燃劑，特別是在人類生命或公共安全受到威脅時。相關單位持續監測情況，以在保護民眾安全和環境保護之間取得平衡。

飛機接連掠過天空，釋放出大片桃紅色霧氣，覆蓋於樹木、街道和公園的每個角落。（美聯社）

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