雷射掃描解密！ 秘魯木乃伊千年刺青圖騰曝光

這張由研究人員於2024年8月提供的照片顯示,一具來自秘魯昌凱文化的木乃伊在雷射激發螢光技術下的影像。(美聯社)

2025/01/14 13:10

〔編譯陳成良/綜合報導〕《美聯社》報導,最新考古研究運用創新雷射技術,揭開秘魯古代木乃伊身上精緻刺青的神秘面紗。研究成果於13日發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

研究團隊檢視了約100具來自印加帝國前的昌凱文化(Chancay culture)木乃伊,發現所有遺體的手背、指關節、前臂等部位都有刺青。香港中文大學考古學家皮特曼(Michael Pittman)表示,團隊利用特殊雷射技術,使木乃伊皮膚產生微弱螢光,成功還原了這些追溯至西元1250年的精細刺青圖案。

「我們基本上把皮膚變成了燈泡,」研究共同作者、美國科學發展基金會的凱伊(Tom Kaye)解釋道。這項非破壞性技術讓研究人員得以清晰觀察到原本肉眼難以辨識的複雜幾何圖案,包括三角形和菱形等圖騰。

前哥倫布時期刺青專家迪特爾-沃爾夫(Aaron Deter-Wolf)評價這些刺青的精緻程度「足以媲美現今最優質的電動刺青」,凸顯昌凱文化的高超工藝技術。

考古學家指出,刺青在人類歷史上扮演著重要角色,從最早約5000年前的歐洲新石器時代,到古埃及文明,皆可見其蹤跡。美國新墨西哥州聖塔菲國際民俗藝術博物館考古學家克魯塔克(Lars Krutak)表示,古代刺青不僅標誌身分地位,更具有宗教及精神意涵。

這張由研究人員提供的圖片,顯示了在可見光和雷射激發螢光技術下,秘魯昌凱文化木乃伊身上複雜的刺青圖案。(美聯社)

