再射彈？南韓軍方：北韓朝東向無人島發射短程彈道飛彈

南韓聯參14日表示，北韓當天上午9時30分左右，自慈江道江界一帶向東部海域發射短程彈道飛彈。圖為北韓本月6日射彈畫面。（路透）

2025/01/14 11:32

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部（下簡稱「聯參」）今（14）日上午表示，北韓上午9時30分左右，自慈江道江界一帶向東部海域發射短程彈道飛彈（SRBM）。

據《韓聯社》報導，飛彈飛行距離超過250公里。據悉，北韓將咸鏡北道吉州郡近海1座無人島當標靶。南韓軍方目前掌握北韓在發射地周圍部署了備用移動發射車，將密切關注再次發射的可能性。

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聯參表示，韓美情報部門事先發現北韓準備發生飛彈的動向，並全程監視。在北韓射彈後，隨即展開探測追蹤。南韓與美日共享了相關資訊，正在綜合分析飛彈具體參數。

聯參稱，「南韓部隊將基於穩固的韓美聯防態勢，密切關注北韓各種動向，不讓北韓在當前局勢下做出誤判，同時維持可應對任何挑釁的壓倒性力量與態勢。」

這是北韓繼6日發射中長程彈道飛彈（IRBM）級別的固體燃料極音速飛彈後，時隔8天再次射彈。《韓聯社》分析，北韓或有意在美國總統當選人川普（Donald Trump）即將就任之際，不斷提高挑釁層級。

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