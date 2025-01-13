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    日本賽馬場「3馬相撞」 43歲騎師遭甩飛頭部重創不治

    日本兵庫縣尼崎市的園田賽馬場驚傳馬匹相撞意外，造成43歲騎師松本幸祐不治身亡。（本報合成，擷取自松本幸祐/x）

    日本兵庫縣尼崎市的園田賽馬場驚傳馬匹相撞意外，造成43歲騎師松本幸祐不治身亡。（本報合成，擷取自松本幸祐/x）

    2025/01/13 18:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣尼崎市的園田賽馬場今日清晨驚傳一起嚴重訓練事故，一匹賽馬在訓練結束後突然失控狂奔，與兩匹馬發生相撞，導致3名騎師摔落馬背，其中43歲騎師松本幸祐因頭部重擊地面，不幸喪生。

    綜合日媒報導，事故發生在當地時間今（13）日凌晨5點50分左右，當時一匹完成訓練準備返回馬廄的賽馬突然發狂，在賽道上狂奔並撞上兩匹正在訓練的馬，3名騎師因此摔下馬背。

    肇事馬的30多歲男騎師和其中一匹被撞馬的40多歲騎師僅受輕傷，另一匹被撞馬的騎師松本幸祐則沒有這麼幸運，他從馬背摔下後，頭部重擊地面而陷入昏迷，緊急送醫後仍宣告不治。

    事後，園田賽馬場發表聲明，向松本幸祐表達深切哀悼，並對事故的發生感到遺憾。目前相關單位已啟動調查，試圖釐清事故原因。

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