洛杉磯野火燒毀41億「最貴豪宅」 只剩空殼骨架

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模發野火,已釀16人喪命、近萬棟房屋燒毀,其中當地知名的高級豪宅區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades,也稱︰太平洋帕利塞德)災情最為慘重。外媒指出,該住宅區一間要價1.25億美元(約新台幣41.5億元)的「最貴豪宅」也慘遭大火摧毀,只剩下焦黑的「空殼」。

綜合外媒報導,太平洋斷崖社區中價格最昂貴的豪宅,是一棟名為「聖奧諾弗雷大道」(San Onofre Drive)的4層樓建築,由年僅29歲的科技公司Luminar Technologies執行長羅素(Austin Russell),在2011年以8300萬美元(約新台幣27.5億元)購入。野火來襲前,該豪宅以每月45萬美元(約新台幣1495萬元)的價碼出租。

報導指出,這棟豪宅多達18個房間、6間浴室,其餘設施包含豪華水療中心、地下室溫控酒窖,屋頂可伸縮以便於觀星、可容納20個座位的電影院,花園有游泳池,露台則可觀賞壯麗海景。不僅如此,這棟充滿未來感的高級豪宅,還曾被知名HBO影集《繼承之戰》(Succession)取景,出現在影集第4季的羅伊家族兄妹的住家中。

即便擁有「最貴豪宅」的頭銜,但這棟豪宅也難逃洛杉磯大火侵襲。報導指出,受到迅速蔓延的火勢影響,目前聖奧諾弗雷大道的整棟建築已付之一炬甚至連2間避難用的密室也燒毀。從外媒拍攝畫面顯示,豪宅已被燒到只剩焦黑的骨架。

