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    洛杉磯野火燒毀41億「最貴豪宅」 只剩空殼骨架

    「最貴豪宅」受到洛杉磯野火侵襲，慘遭大火摧毀，只剩下焦黑的「空殼」。（圖擷取自@RT_com 社群平台「X」）

    「最貴豪宅」受到洛杉磯野火侵襲，慘遭大火摧毀，只剩下焦黑的「空殼」。（圖擷取自@RT_com 社群平台「X」）

    2025/01/12 16:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模發野火，已釀16人喪命、近萬棟房屋燒毀，其中當地知名的高級豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades，也稱︰太平洋帕利塞德）災情最為慘重。外媒指出，該住宅區一間要價1.25億美元（約新台幣41.5億元）的「最貴豪宅」也慘遭大火摧毀，只剩下焦黑的「空殼」。

    綜合外媒報導，太平洋斷崖社區中價格最昂貴的豪宅，是一棟名為「聖奧諾弗雷大道」（San Onofre Drive）的4層樓建築，由年僅29歲的科技公司Luminar Technologies執行長羅素（Austin Russell），在2011年以8300萬美元（約新台幣27.5億元）購入。野火來襲前，該豪宅以每月45萬美元（約新台幣1495萬元）的價碼出租。

    報導指出，這棟豪宅多達18個房間、6間浴室，其餘設施包含豪華水療中心、地下室溫控酒窖，屋頂可伸縮以便於觀星、可容納20個座位的電影院，花園有游泳池，露台則可觀賞壯麗海景。不僅如此，這棟充滿未來感的高級豪宅，還曾被知名HBO影集《繼承之戰》（Succession）取景，出現在影集第4季的羅伊家族兄妹的住家中。

    即便擁有「最貴豪宅」的頭銜，但這棟豪宅也難逃洛杉磯大火侵襲。報導指出，受到迅速蔓延的火勢影響，目前聖奧諾弗雷大道的整棟建築已付之一炬甚至連2間避難用的密室也燒毀。從外媒拍攝畫面顯示，豪宅已被燒到只剩焦黑的骨架。

    美國加州洛杉磯太平洋斷崖社區中價格最昂貴的豪宅，是一棟名為「聖奧諾弗雷大道」的4層樓建築。（圖擷取自@JamesHartline 社群平台「X」）

    美國加州洛杉磯太平洋斷崖社區中價格最昂貴的豪宅，是一棟名為「聖奧諾弗雷大道」的4層樓建築。（圖擷取自@JamesHartline 社群平台「X」）

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