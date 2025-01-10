反擊川普吞併加拿大提議 杜魯道：我當時建議可用「這兩州」做交換

當川普發表有意吞併加拿大言論時，杜魯道以玩笑的方式回應，建議可以用美國的佛蒙特州或加利福尼亞州來交換加拿大的部分領土。（美聯社）

2025/01/10 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日在接受美國媒體《MSNBC》採訪時透露，當美國總統當選人川普（Donald Trump）發表有意吞併加拿大相關言論時，他開玩笑地提出將佛蒙特州或加利福尼亞州進行交易。

據《NBC》報導，在與杜魯道的會面中，川普表示，如果加拿大無法有效應對當前面臨的移民挑戰和貿易逆差問題，不如考慮加入美國。面對這一提議，杜魯道以玩笑的方式回應，建議可以用美國的佛蒙特州或加利福尼亞州來交換加拿大的部分領土。據杜魯道表示，當他提出這個交換方案時，川普對這個話題的興趣立即消退，隨後雙方轉而討論其他議題。

請繼續往下閱讀...

杜魯道在社交媒體上明確宣示：「加拿大不可能成為美國一部分」。與此同時，川普表示他對利用「經濟力量」收購加拿大持開放態度。

貿易議題成為兩國關係的主要矛盾點。川普計劃將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅作為其上任後的首批行政命令之一，聲稱這是對鴉片類藥物芬太尼危機的回應措施。面對這一威脅，杜魯道表示加拿大準備作出「強有力回應」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法