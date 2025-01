畫面曝光！印度祭典活動大象突暴走 男被抓住甩半空甩

2025/01/10 16:48

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度喀拉拉邦(Kerala)當地清真寺近期舉節慶活動,現場其中1隻大象忽然情緒失控衝向人群,使用象鼻猛抓住現場1名男子腿後拋向半空後掉到地上,緊急送院治療中,此外,這起事故因推擠踩踏造成至少有17人受傷。

綜合外媒報導,馬拉普蘭(Malappuram)當地一座清真寺6日舉行宗教慶典活動,主辦方安排5隻大象參加活動,公開影像可見,現場戴著黃金色飾品5隻大象疑遊行活動舉行到一半時,其中1隻大象名稱Pakkathu Sreekuttan突然失控暴走,往前衝向前方人群,引起現場民眾恐慌往後方逃走,混亂之際Pakkathu Sreekuttan利用象鼻抓住1名男子左腳,隨後將人拋到空中轉圈後重摔在地,目前男子住院治療中。

當地報導稱,現場工作人員花費2小時左右後得以安撫、控制住大象,這起事故造成至少17人受傷,多數民眾因群眾推擠踩踏導致受傷。

In a viral video from #Puthiyangadi annual 'nercha' at the #BPAngadi annual festival at a mosque in #Kerala's #Malappuram district late on Tuesday night, one of the five elephants turned violent and picked up a man with its trunk, swung him wildly and threw him at a distance.… pic.twitter.com/N8dVrpVtn9