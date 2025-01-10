畫面曝光！印度祭典活動大象突暴走 男被抓住甩半空甩

印度喀拉拉邦當地清真寺近期舉節慶活動，現場其中1隻大象忽然情緒失控。（圖擷自「@HateDetectors」X）

2025/01/10 16:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（Kerala）當地清真寺近期舉節慶活動，現場其中1隻大象忽然情緒失控衝向人群，使用象鼻猛抓住現場1名男子腿後拋向半空後掉到地上，緊急送院治療中，此外，這起事故因推擠踩踏造成至少有17人受傷。

綜合外媒報導，馬拉普蘭（Malappuram）當地一座清真寺6日舉行宗教慶典活動，主辦方安排5隻大象參加活動，公開影像可見，現場戴著黃金色飾品5隻大象疑遊行活動舉行到一半時，其中1隻大象名稱Pakkathu Sreekuttan突然失控暴走，往前衝向前方人群，引起現場民眾恐慌往後方逃走，混亂之際Pakkathu Sreekuttan利用象鼻抓住1名男子左腳，隨後將人拋到空中轉圈後重摔在地，目前男子住院治療中。

當地報導稱，現場工作人員花費2小時左右後得以安撫、控制住大象，這起事故造成至少17人受傷，多數民眾因群眾推擠踩踏導致受傷。

In a viral video from #Puthiyangadi annual 'nercha' at the #BPAngadi annual festival at a mosque in #Kerala's #Malappuram district late on Tuesday night, one of the five elephants turned violent and picked up a man with its trunk, swung him wildly and threw him at a distance.… pic.twitter.com/N8dVrpVtn9 — Hate Detector ???? （@HateDetectors） January 8, 2025

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