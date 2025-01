洛杉磯野火奪5命18萬居民撤離 拜登勘災因「一句話」惹議

2025/01/10 10:05

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕加州洛杉磯近日發生嚴重野火災情,已造成至少5人死亡,超過1000棟建築物被焚毀,同時迫使高達18萬名居民緊急撤離。美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後於1月8日親赴災區視察,然而過程卻曝有「好消息」意外引發輿論爭議。

美國第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)在Facebook上分享喜訊,宣布拜登的曾外孫誕生。這名新生兒是拜登兒子杭特(Hunter Biden)的孫女娜歐蜜(Naomi Biden)所生,拜登家族再添新成員。

原本應該聚焦於災情的記者會,卻因總統拜登的一番發言而引發爭議。當記者詢問有關林火的問題時,拜登並未直接回應災情相關議題,反而表示自己有「好消息」要宣布,便是他剛剛成為曾外祖父。這番言論立即在社交媒體上引發軒然大波,許多網友對總統在災難現場宣布個人喜訊的舉動表示不滿,甚至有人直言他「腦袋壞掉」。

