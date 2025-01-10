為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洛杉磯野火奪5命18萬居民撤離 拜登勘災因「一句話」惹議

    美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後，於1月8日親赴災區視察時卻曝「有好消息」引發熱議。（美聯社）

    美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後，於1月8日親赴災區視察時卻曝「有好消息」引發熱議。（美聯社）

    2025/01/10 10:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加州洛杉磯近日發生嚴重野火災情，已造成至少5人死亡，超過1000棟建築物被焚毀，同時迫使高達18萬名居民緊急撤離。美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後於1月8日親赴災區視察，然而過程卻曝有「好消息」意外引發輿論爭議。

    美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）在Facebook上分享喜訊，宣布拜登的曾外孫誕生。這名新生兒是拜登兒子杭特（Hunter Biden）的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）所生，拜登家族再添新成員。

    原本應該聚焦於災情的記者會，卻因總統拜登的一番發言而引發爭議。當記者詢問有關林火的問題時，拜登並未直接回應災情相關議題，反而表示自己有「好消息」要宣布，便是他剛剛成為曾外祖父。這番言論立即在社交媒體上引發軒然大波，許多網友對總統在災難現場宣布個人喜訊的舉動表示不滿，甚至有人直言他「腦袋壞掉」。

    記者會上，拜登表示他會因為很多原因記住這一天，但當記者進一步追問有關林火的問題時，他卻選擇不予回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播