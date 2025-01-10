洛杉磯野火奪5命18萬居民撤離 拜登勘災因「一句話」惹議

美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後，於1月8日親赴災區視察時卻曝「有好消息」引發熱議。（美聯社）

2025/01/10 10:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加州洛杉磯近日發生嚴重野火災情，已造成至少5人死亡，超過1000棟建築物被焚毀，同時迫使高達18萬名居民緊急撤離。美國總統拜登在取消任內最後一次出訪後於1月8日親赴災區視察，然而過程卻曝有「好消息」意外引發輿論爭議。

美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）在Facebook上分享喜訊，宣布拜登的曾外孫誕生。這名新生兒是拜登兒子杭特（Hunter Biden）的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）所生，拜登家族再添新成員。

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原本應該聚焦於災情的記者會，卻因總統拜登的一番發言而引發爭議。當記者詢問有關林火的問題時，拜登並未直接回應災情相關議題，反而表示自己有「好消息」要宣布，便是他剛剛成為曾外祖父。這番言論立即在社交媒體上引發軒然大波，許多網友對總統在災難現場宣布個人喜訊的舉動表示不滿，甚至有人直言他「腦袋壞掉」。

His brain has really gone — THDcurnow （@THDcurnow） January 9, 2025

記者會上，拜登表示他會因為很多原因記住這一天，但當記者進一步追問有關林火的問題時，他卻選擇不予回應。

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