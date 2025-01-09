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    凱特王妃43歲生日 威廉王子PO文讚愛妻

    英國凱特王妃今日迎來43歲生日。（美聯社資料照）

    英國凱特王妃今日迎來43歲生日。（美聯社資料照）

    2025/01/09 20:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾士王妃凱特（Catherine，Princess of Wales）今（9日）迎來43歲生日，他的丈夫威廉王子（Prince William）在社群平台PO文慶祝，並稱讚凱特過去一年，在對抗病魔所展現的「力量」。

    《法新社》報導，威廉王子今日在X平台發布一張凱特王妃面帶微笑的黑白照片，慶祝妻子43歲生日，他寫道：「給最棒的妻子與母親。過去一年裡妳展現的力量非同凡響。喬治（George）、夏洛特（Charlotte）、路易（Louis）還有我以妳為榮。生日快樂，凱瑟琳，我們愛妳。威廉。」喬治、夏洛特與路易是凱特與威廉的子女。

    凱特王妃於2024年3月宣布，她得了某種癌症，當時正在進行化療；在休養一段時間後，她在同年10月重新回到公眾視野中，繼續履行王室職責。

    報導稱，威廉與凱特的居所肯辛頓宮（Kensington Palace）並未透露王妃會在哪裡慶生，不過凱特通常會在英格蘭東部的諾福克地區（Norfolk），與威廉等一家人度過這個屬於她的日子。

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