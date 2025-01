凱特王妃43歲生日 威廉王子PO文讚愛妻

2025/01/09 20:20

〔即時新聞/綜合報導〕英國威爾士王妃凱特(Catherine,Princess of Wales)今(9日)迎來43歲生日,他的丈夫威廉王子(Prince William)在社群平台PO文慶祝,並稱讚凱特過去一年,在對抗病魔所展現的「力量」。

《法新社》報導,威廉王子今日在X平台發布一張凱特王妃面帶微笑的黑白照片,慶祝妻子43歲生日,他寫道:「給最棒的妻子與母親。過去一年裡妳展現的力量非同凡響。喬治(George)、夏洛特(Charlotte)、路易(Louis)還有我以妳為榮。生日快樂,凱瑟琳,我們愛妳。威廉。」喬治、夏洛特與路易是凱特與威廉的子女。

凱特王妃於2024年3月宣布,她得了某種癌症,當時正在進行化療;在休養一段時間後,她在同年10月重新回到公眾視野中,繼續履行王室職責。

報導稱,威廉與凱特的居所肯辛頓宮(Kensington Palace)並未透露王妃會在哪裡慶生,不過凱特通常會在英格蘭東部的諾福克地區(Norfolk),與威廉等一家人度過這個屬於她的日子。

