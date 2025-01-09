格陵蘭沒那麼大！川普再提併購 遭疑不識地圖

左圖是麥卡托投影法（Mercator projection）呈現的格陵蘭，右圖是實際大小。（圖擷取自Ｘ平台）

2025/01/09 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場關於地圖投影與國際政治的爭議正在發酵。美國總統當選人川普日前重提購買格陵蘭的計畫，引發外界質疑他可能誤解了這座島嶼的實際規模。《新聞週刊》（Newsweek）8日報導指出，川普或許受到傳統地圖投影法的視覺誤導，高估了格陵蘭的實際面積。

自18世紀以來廣泛使用的麥卡托投影法（Mercator projection）存在一個特性：離赤道越遠的區域，在地圖上顯示的面積就越大、形狀越扭曲。這使得位處高緯度的格陵蘭在一般地圖上看起來與非洲大陸相仿，但實際上非洲的面積是格陵蘭的14倍。據專業網站分析，格陵蘭的真實面積僅約與剛果民主共和國相當。

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科羅拉多大學波德分校地理學教授塞雷茲（Mark Serreze）表示，格陵蘭面積約216.6萬平方公里，大約是美國本土面積的4分之1。「任何看到麥卡托投影就認定格陵蘭很巨大的人，都需要重修地理課」，他直言不諱。

川普曾在2021年受訪時坦承，格陵蘭的「規模」是他考慮收購的主因之一。「你看看地圖就知道了。作為房地產開發商，我看到一塊地就會想：『這塊地對我的建案很重要。』購買格陵蘭的概念也差不多」，他說「我熱愛研究地圖，總覺得格陵蘭體積龐大，應該成為美國的一部分。」

事態最新發展顯示，川普似乎決心要實現這項計畫。他本週表示不排除使用軍事或經濟手段迫使丹麥出售格陵蘭，其子小川普（Donald Trump Jr.）更於週二抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）進行所謂的「私人訪問」。

然而，丹麥政府立場堅定。丹麥總理佛雷德里克森（Mette Frederiksen）在週二重申：「格陵蘭總理埃格德（Múte Egede）已經非常明確表態——格陵蘭不會出售，這是格陵蘭人民的共識。」

專家指出，雖然近年來各國因北極圈豐富的天然資源（包括鈷、金、銀、銅、鎳和鈾等礦產）與戰略航道而競相爭取影響力，但如今已經沒有任何可供爭奪的新領土。塞雷茲教授強調：「那種併吞領土的時代早已結束。」

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