撿到寶！ 澳男散步看到地上「閃亮亮」 驚喜挖出394克拉藍寶石

近日一名澳洲男礦工分享，他在到礦區散步途中，發現地上閃閃發亮，於是決定當場挖開土壤，結果竟挖出一顆重達394克拉的藍寶石。（圖擷取自@TikTok TikTok，本報合成」）

2025/01/09 16:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭是南半球最大的「藍寶石」（Sapphire）產地，當地有不少地方可以撿到大顆寶石，雖然品質不一，但仍吸引許多人到此尋寶。近日一名男礦工分享，他在到礦區散步途中，發現地上閃閃發亮，於是決定當場挖開土壤，接著挖出一顆深色礦石，經過清洗後，驚喜發現原來它是一顆重達394克拉的藍寶石。

綜合外媒報導，與合夥人一起在昆士蘭中部經營礦業事業、平時在一家藍寶石礦場工作的礦工貝特里奇（Matt Betteridge），近期在社群媒體發布一段影片，分享自己幸運挖到寶的趣事。貝特里奇表示，影片拍攝當天昆士蘭剛下過一場大雨，而他則心血來潮到礦區外散步，結果他走著走著，他注意到路面有一處出現不尋常的閃光點。

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出於對寶石的敏感，貝特里奇當場蹲下身開始挖開土層，最後挖出一顆有手掌大的石頭，而貝特里奇根據自己的專業經驗，推測這顆大石頭應該是「藍寶石的原石」，事後他把大石頭拿去清洗，確定它真的是藍寶石，約有394克拉。貝特里奇透露，該礦區本來就以能發現大顆寶石聞名，但他萬萬沒想到，自己能有朝一日會證實這件事。

影片曝光後，貝特里奇的幸運引起不少網友討論與羨慕，更有許多人紛紛詢問他巨大藍寶石的價值。對此，貝特里奇坦言，儘管這顆藍寶石的體積極為驚人，但這類寶石的市價其實沒有很高，大約只有1000澳幣（約新台幣2萬元）左右，加上他與合夥人認為，這顆寶石的原始模樣已足夠漂亮，他們並不打算切割，只會當成私人收藏。

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