直擊！ 鯨鯊求偶行為首度曝光：雄性狂追猛咬雌性

體長可達18公尺的鯨鯊，是地球上最大的魚類。（美聯社資料照）

2025/01/09 16:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕體長可達18公尺的鯨鯊（Rhincodon typus）是地球上最大的魚類，其神秘的繁殖行為一直備受關注。根據《大眾科學》（Popular Science）雜誌報導，2024年5月，一組科學家前往澳洲西部寧格魯珊瑚礁（Ningaloo Reef）進行研究時，首次觀察到雄性鯨鯊疑似求偶的追逐及咬合行為，這項發現發表於2日的《海洋科學前沿》（Frontiers in Marine Science）期刊。

過去，澳洲西部寧格魯珊瑚礁附近海域的漁民就曾報告過，在鯨鯊聚集的地點，曾目睹性成熟的雄性鯨鯊會游向雌性。每年3月至7月，鯨鯊會聚集到寧格魯珊瑚礁覓食，享用珊瑚產卵後大量孳生的浮游生物和磷蝦。雖然鯨鯊通常出現在熱帶沿岸水域，但在這些聚集覓食的群體中，年輕的雄性往往占了大多數。

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這項新的研究是科學家們每年都會前往寧格魯珊瑚礁研究鯨鯊群體的一部分，而去年5月正值鯨鯊數量最多的時節。5月14日，一名船長通報研究團隊，發現一隻體長約6.7公尺的雌性鯨鯊。不久後，一隻成年雄性鯨鯊出現，並以約2至3公尺的距離尾隨該雌鯨。

「我們觀察到雄鯨張開嘴巴，朝雌鯨的尾鰭方向猛撲過去，」研究作者在論文中寫道。「接著，雄鯨加速並再次衝向雌鯨的尾鰭，這次牠咬住了雌鯨的尾巴。雌鯨則迅速轉身，胸鰭朝下，面向雄鯨。」這段雄鯨追逐雌鯨的過程，也錄下並上傳至網路影音平台 YouTube。

儘管團隊最終沒有觀察到交配行為，但這種追逐和咬合行為與其他鯊魚物種的早期求偶行為相似，例如鼬鯊（Galeocerdo cuvier，俗稱虎鯊）、大尾虎鮫（Stegostoma fasciatum，又稱斑紋鬚鯊或豹紋鯊）和象鮫（Cetorhinus maximus，俗稱象鯊）。這項觀察不僅增進了我們對鯨鯊繁殖行為的了解，也為解釋鯨鯊聚集地雌雄比例失衡的現象提供了一些線索。

鯨鯊自2016年起被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為「瀕危物種」（Endangered）。雖然難以準確統計其數量，但科學家估計，全球海洋中約有13萬至 20萬隻鯨鯊。除了澳洲，其他已知的鯨鯊聚集地還包括加拉巴哥群島（Galapagos）、菲律賓、墨西哥、泰國和莫三比克。

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