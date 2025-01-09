中共中紀委全會怪怪的 工信部長及多名軍方高層缺席引揣測

中國工業和信息化部長金壯龍6日缺席中共中央紀委四次全會，引發揣測。（擷取自央視新聞畫面）

2025/01/09 13:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會（中紀委）6日在北京召開第4次全體會議，有媒體觀察到，中國工信部部長金壯龍及多名解放軍上將缺席會議，引發外界揣測，似醞釀新一波「軍工系」反腐風暴。

綜合《香港01》等媒體報導，中國官媒新華社指出，參加此次大會的包括「中央和國家機關各部門、各人民團體、軍隊有關單位主要負責同志」。但央視新聞畫面顯示，金壯龍並未出席。金壯龍原本應該坐在國家民族事務委員會主任、黨組書記潘岳與科學技術部黨組書記、部長陰和俊之間，卻未現身。

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金壯龍近期已多次缺席重要場合，例如2日也沒有陪同總理李強到山東濟南視察。

金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理及董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。2022年9月，金壯龍擔任中國工信部長，去年10月金壯龍還在北京會見蘋果執行長庫克（Tim Cook）。

隨著北京擴大針對軍方反腐力道，軍工系統接連震盪。上月缺席晉銜儀式的4名上將，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也未出現在這次中紀委會議的與會名單中。

有報導指出，金壯龍及多名軍方高層的缺席，顯示中國國家主席習近平持續推動反腐，軍工系高層人事變動或將成下個焦點。

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