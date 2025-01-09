空拍畫面驚悚 洛杉磯多處野火釀5死 燒毀約1/4個台北市

美國洛杉磯多處爆發猛烈的野火，最新消息傳出在當地的高級住宅區「太平洋帕利薩德」已延燒近1.6萬英畝（6475公頃），目前也傳出已造成至少5人死亡，至少1000棟建築被摧毀，超過13萬人被迫疏散。（法新社）

2025/01/09 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯多處爆發猛烈的野火，最新消息傳出在當地的高級住宅區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）已延燒近1.6萬英畝（6475公頃），目前也傳出已造成至少5人死亡、約1000棟建築被摧毀，超過13萬人被迫疏散，甚至失去家園。

綜合媒體報導，加州洛杉磯多處目前至少有6處發生野火，其中位於洛杉磯西部的海岸住宅區帕利薩德（Pacific Palisades），火災焚燒面積近1萬6000英畝（6475公頃，接近1/4個台北市），當局派出1792名人員救災。位於洛杉磯本部、阿爾塔迪納（Altadena）地區的伊頓（Eaton），火災焚燒面積達1萬600英畝（4289公頃，相當於1/3個陽明山國家公園）。其中帕利薩德（Pacific Palisades）火災影響約6萬人，伊頓（Eaton）火災影響超過7萬人，這兩起火災目前都尚未獲得控制。

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至於位於洛杉磯西北方、聖費爾南多（San Fernando） 的赫斯特（Hurst）火災焚燒面積也超過700英畝（283公頃），當局也出動260名人員救災。同樣在洛杉磯西北方的伍德利（Woodley）發生的火災則是已獲得控制，焚燒面積約30英畝；阿克頓（Acton）地區的莉迪亞（Lidia）火災則是燒毀80英畝的土地。在文圖拉（Ventura）縣的Olivas火災焚燒面積則是11英畝。

持續延燒的野火，讓整個洛杉磯上空都籠罩著一片烏雲，目前已造成至少5人死亡，當局估計野火已摧毀至少1000棟建築，與此同時，多起火災也對供水系統造成壓力，當地還傳出有些消防栓無水可用，讓救災進度更加陷入困難。許多民眾失去家園，有人更對媒體直言，災難現場猶如遭到炸彈地毯式轟炸，讓當地滿目瘡痍。

據洛杉磯消防局局長克里斯汀（Kristin Crowley）指出，南加州的極端天氣引發火災，並指強風和低濕度加劇了火勢。而除了上述較大型的野火，洛杉磯消防局還接到3950通911電話，其中包括10起建物火災。顯示救災人員疲於奔命。

由於目前多處發生火災，在火警頻繁下洛杉磯聯合學區（全美第二大學區）內的所有學校將於週四停課，至於週五能否正常上課仍有待觀察。

加州州長紐森（Gavin Newsom）指出，由於嚴重野火導致資源緊張，他們已耗盡所有資源，他不諱言死亡人數可能會再增加，並指雖然在週日就已提前佈署數百名人員，但還是不構，目前包括奧勒岡州、亞利桑那州和猶他州等鄰近地區也都提供支援。他也直言「加州沒有火災季節，而是全年都有火災」。

美國洛杉磯多處爆發猛烈的野火，外媒整理空拍對比圖，可看到野火燒不停，整片城市上空都被黑煙籠罩。（法新社）

美國洛杉磯多處爆發猛烈的野火，最新消息傳出在當地的高級住宅區「太平洋帕利薩德」已延燒近1.6萬英畝（6475公頃），目前也傳出已造成至少5人死亡，至少1000棟建築被摧毀，超過13萬人被迫疏散。（美聯社）

加州洛杉磯多處目前至少有六處發生野火，其中帕利薩德火災影響約6萬人，伊頓火災影響超過7萬人，這兩起火災目前都尚未獲得控制。（法新社）

加州洛杉磯多處目前至少有六處發生野火，其中帕利薩德火災影響約6萬人，伊頓火災影響超過7萬人，這兩起火災目前都尚未獲得控制。（法新社）

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