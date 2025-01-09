封口費案週五宣判！川普緊急訴諸最高法院阻判決

阻封口費案宣判，川普出招，告上最高法院。（歐新社）

2025/01/09 12:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國候任總統川普因封口費案被判有罪，原定本週五（10日）接受宣判。根據《POLITICO》網站報導，川普律師團隊8日緊急向美國聯邦最高法院）提出聲請，要求介入並阻止即將到來的宣判，此前紐約州上訴法院已駁回其無限期推遲判決的請求。

川普的律師團隊8日凌晨向最高法院提交緊急聲請書。前一天，紐約州上訴法院才剛拒絕川普方面提出無限期延後宣判的要求。川普的律師在聲請書中寫道：「最高法院應立即介入並中止紐約州法院的後續審理程序，以防範對總統職位的體制造成嚴重不公及傷害，並影響聯邦政府的運作。」

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同日稍晚，川普亦向紐約州最高法院（Court of Appeals）提出聲請，要求撤銷判決，並稱此舉對於「防止川普總統憲法權利持續受到侵害，以及避免總統職權交接受到干擾，是必要且緊急的。」

負責審理此案的紐約州法官莫城（Juan Merchan）已表明無意監禁川普，並允許他以視訊方式出席庭訊。儘管如此，川普的律師團隊仍向最高法院強調，宣判將對其履行總統當選人職責造成「負擔、干擾、汙名和注意力分散」。

主導此案的曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室發言人對此表示：「我們將在法庭文件中做出回應。」川普的發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）則指出，川普是「要求最高法院糾正紐約州法院的不公正行為，並阻止曼哈頓地方檢察官『政治獵巫』中的非法判決。」

去年五月，曼哈頓陪審團裁定川普 34 項偽造商業紀錄的重罪罪名成立，這些指控與支付給色情片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的 13 萬美元（約合新台幣 427 萬元）封口費有關。有證人指出，支付這筆款項是為了阻止丹尼爾斯公開她在 2006 年一場名人高爾夫球賽上與川普發生性關係的事件。川普本人則否認與丹尼爾斯有過性關係。

川普的最高法院聲請書中主張，根據最高法院去年夏天針對另一起案件的裁決，他應受到豁免權的保護。該裁決認定總統對某些官方行為享有刑事豁免權。川普的律師向法官莫城辯稱，封口費案中的部分證詞涉及了他的官方職務，進而削弱了定罪的基礎，但法官並不同意此觀點。

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