南韓公調處逮尹錫悅暫無動靜 第二次逮捕令有這些「眉角」

許多媒體在公調處所在的果川政府大樓外等候。（歐新社）

2025/01/09 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）獲首爾西區法院批准延長對總統尹錫悅的逮捕令期限，並取得夜間執行權限。但至今已過兩日，公調處仍未展開明顯行動。相較於首次行動在凌晨迅速展開卻受阻，公調處此次更為謹慎，未公開逮捕令具體期限，避免執行計畫外洩。他們表示無論白天夜晚、工作日或休假日，執行行動隨時可能展開。

據南韓國營電視台MBC報導，公調處已針對首次行動失敗進行檢討。新的逮捕令包含夜間行動條款，使公調處得以在任何時間執行逮捕。公調處表示，將依據法律和原則繼續進行調查，逮捕令執行方針維持不變。內部消息指出，第二波行動可能最快於10日或本週末展開。

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尹錫悅的律師團則表示，公調處若要起訴或申請拘票，應向首爾中央地方法院提出，並認定西區地方法院的逮捕令不具合法性。律師團更進一步指出，若動用警察特攻隊或機動隊逮捕總統，將構成內亂。

截至9日上午，MBC電視台記者在公調處所在的果川政府大樓觀察，未見明顯人員或車輛進出；另針對尹錫悅是否已離開官邸的傳聞，公調處長回應表示「有這種可能」，但未做進一步說明。

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