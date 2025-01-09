拜登卸任倒數罕見專訪！考慮一事「先發制人」

美國總統拜登即將卸任。（路透）

2025/01/09 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）即將於1月20日卸任，他近日接受《今日美國》（USA Today）專訪，報導於8日刊出，專訪中拜登強調，若他沒有被勸退選，仍然相信自己會在2024年選舉中擊敗對手川普，但不肯定自己是否有能力再做滿4年任期。他也透露，考慮在20日離開白宮之前，先發制人特赦可能被川普秋後算帳的人。

《今日美國》報導，82歲的拜登在任期內接受專訪並不多見，他在訪問中表示「到目前為止，一切都很好」，至今仍相信自己當時其實能夠贏得連任，但不確定自己是否有精力在總統辦公室再做4年，「但誰知道我86歲時會變成什麼樣子呢？」

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拜登表示，例如前共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）和前高級衛生官員安東尼·福奇博士（Anthony Fauci）等公眾人物，他們都受到川普威脅調查、起訴，他正在考慮針對這些人提出「先發制人」的赦免。

拜登透露，他在大選一週後曾在辦公室與川普見面，他敦促川普不要對曾經批評或參與彈劾川普的人，藉調查或起訴加以威脅，「我試圖表明沒有必要，而且他秋後算帳有違常理。」但拜登稱川普當時沒有回應。

拜登也說，他是否予定特赦的考慮，「某程度上」將基於川普的政府高層人選。川普提名前佛羅里達州總檢察長邦迪（Pam Bondi）為司法部部長，提名盟友帕特爾（Kash Patel）出掌聯邦調查局（FBI）。

路透上月報導，拜登的助手持續討論特赦名單，包括領導調查國會騷亂的麗茲‧錢尼、於疫情期間屢與川普衝突的福奇，前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），以及領導首次彈劾川普的參議員謝安達（Adam Schiff），均在考慮之列。

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