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    義大利女記者獲伊朗釋放 政壇歡慶外交斡旋成功

    義大利女記者Cecilia Sala獲釋。（歐新社）

    義大利女記者Cecilia Sala獲釋。（歐新社）

    2025/01/09 07:30

    〔中央社〕義大利外交斡旋奏效，遭伊朗拘禁20天的義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）8日獲釋，傍晚返抵義大利，義大利總理梅洛尼親自在羅馬機場迎接沙拉，稱讚沙拉表現非常堅強。

    載著沙拉的專機8日下午4點多抵達羅馬錢皮諾機場（Ciampino），義大利政壇一片歡呼，認為成功化解了一次棘手政治危機。梅洛尼（Giorgia Meloni）、義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）等政要在機場親迎沙拉返國，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也致電向沙拉母親恭賀。

    義大利總理府發布聲明指出，沙拉能獲得伊朗當局釋放，要感謝外交與情資單位努力不懈的工作。

    一向嚴厲批判義大利右派政府的中左派反對黨，此次也難得大讚梅洛尼政府表現。左派民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示，「這是大家一直期待的好消息。」五星運動黨（M5S）領導人孔蒂（Giuseppe Conte）說，從政府到外交體系，實現此一成果的人都該獲得掌聲。

    沙拉去年12月19日在伊朗突遭逮捕，伊朗當局12月30日聲稱沙拉違反伊斯蘭相關法令，但未說明具體罪行，義大利媒體報導，伊朗同步透過外交管道向義大利政府交涉「換囚」，盼交換釋放在義大利被捕的伊朗籍無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）。

    阿貝迪尼遭美國以支持恐怖主義等罪名通緝，米蘭法院將裁定是否把阿貝迪尼引渡到美國受審。

    沙拉被捕後，義大利政府展開一系列外交斡旋，梅洛尼4日無預警飛往美國候任總統川普的私人渡假村，會談重點之一就是「營救沙拉」。

    義大利安莎（ANSA）通訊社報導，在義大利政府全面動員交涉後，6日情勢似乎出現轉機，伊朗政府發言人公開表示，逮捕沙拉並非為了「報復」義大利拘禁阿貝迪尼，排除了將兩人換囚命運綁在一起的難題。

    安莎報導，針對沙拉獲釋，美國國務院消息人士告訴安莎社「應由義大利政府回答具體問題」，但美方重申伊朗必須立即釋放非法拘留的許多外國公民，伊朗拘留這些人士通常是用以作為政治籌碼。

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