宇宙巨龍現蹤！韋伯望遠鏡揭 65 億光年外破紀錄星群

這張由哈伯望遠鏡拍攝的 Abell 370 星系團影像，生動地展示了「巨龍弧」這個由重力透鏡效應產生的奇特天體。（圖取自NASA專頁）

2025/01/09 08:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕權威期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）刊載的最新研究指出，天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST），在一個名為「巨龍弧」（Dragon Arc）的遙遠天體中，觀測到超過 40 顆獨立恆星，打破觀測紀錄。這些恆星的光芒歷經近 65 億年的時空旅行才抵達地球，此發現不僅突破了觀測極限，更為研究早期宇宙打開了一扇嶄新的大門。

科學新聞網站《Science Alert》報導， 觀測遙遠宇宙一直是天文學界的重大挑戰。即使是明亮的星系，其光芒穿越數十億光年後也會變得極其微弱，更遑論觀測單一恆星。然而，韋伯太空望遠鏡的強大能力，讓這個挑戰出現了曙光。

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亞利桑那大學的天文物理學家孫峰武（Fengwu Sun，音譯）指出，相較於哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）先前僅能觀測到約 7 顆恆星，韋伯望遠鏡能觀測到更多以往無法捕捉的恆星，這項突破性發現證實了大規模研究遙遠星系中個別恆星的可行性，更重要的是，這將有助於深入研究這些星系的暗物質。

「巨龍弧」的形成，源自愛因斯坦廣義相對論所預測的「重力透鏡效應」（gravitational lensing）。此效應是指大質量天體的強大重力場會扭曲周遭時空，使經過的光線路徑彎曲。當遙遠星系的光線行經一個前景星系團時，便可能產生扭曲、放大甚至多重影像。而「巨龍弧」的獨特形狀，正是由於距離地球約 40 億光年的巨大星系團 Abell 370，扭曲了背後一個更遙遠星系的光線所形成。此外，科學家更利用星系團中游離恆星產生的「微重力透鏡」（microlensing）效應，從「巨龍弧」中成功觀測到個別恆星。

研究團隊發現，這些恆星多數是「紅超巨星」（red supergiants）—— 質量巨大、溫度較低的紅色恆星，並且已進入生命末期的膨脹階段。由於這類恆星通常不如高溫的藍白巨星明亮，因此更難被觀測到。韋伯望遠鏡優異的紅外線觀測能力，是此次能發現它們的關鍵。

這項發現為天文學帶來嶄新視野。研究團隊預期，未來將能在「巨龍弧」中發現更多隱藏的恆星，進而加深我們對遙遠星系演化的理解。這不僅展現了人類觀測技術的進步，更為探索宇宙奧秘開啟了新的篇章。

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